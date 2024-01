Prefeitura abre vagas para ginástica rítmica em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), abre nesta quarta-feira (31), as inscrições para o projeto de Ginástica Rítmica no Polo 2 do Ginásio do Guanandizão e do Parque Jacques da Luz.

Segundo a Funesp, são oferecidas 86 vagas para o Guanandizão e 64 para o Jacques da Luz. As aulas estão programadas para os períodos matutino e vespertino, das 7h às 11h e das 13h às 17h, às segundas e quartas-feiras.

Para efetuar a matrícula, os interessados devem comparecer ao Parque Jacques da Luz, localizado no bairro das Moreninhas das 13h30 às 17h e no Ginásio do Guanandizão das 07h30h às 11h.

A rematrícula requer a apresentação de comprovante de residência atualizado, cópia do RG/CPF e uma foto 3×4.

O projeto é destinado a meninas de 5 a 12 anos, com a oportunidade de participarem de competições municipais, estaduais e nacionais.

A Funesp oferece a modalidade no Polo Jacques da Luz desde 2010. A iniciativa de implantar dois polos de ginástica visa expandir e diversificar as opções esportivas para a população. Além disso, busca incentivar a descoberta de talentos e apoiar o desenvolvimento de atletas em diversas modalidades esportivas.

Diretor presidente da Funesp, explica que a abertura das vagas se deve ao aumento da procura pela modalidade. "O projeto é lindo, as crianças adoram e ainda fomenta o esporte na cidade. Por meio do projeto, as crianças descobrem novas possibilidades no segmento esportivo".

Movimenta CG

As atividades são parte do Programa Movimenta Campo Grande, que busca ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos. O programa oferece atividades físicas e esportivas para contribuir no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer, valorizando a cultura local.

Os projetos contam com 100 locais de atendimento nas sete regiões urbanas e dois distritos. Com mais de 12.200 inscritos e 377.761 atendimentos por mês, são oferecidas mais de 43 oficinas de esporte e lazer, com mais de 150 agentes sociais atendendo a população e incentivando um estilo de vida ativo para o desenvolvimento humano e sustentável.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS