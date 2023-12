A Prefeitura de Campo Grande informou a antecipação do salário dos servidores públicos municipais referente ao mês de dezembro de 2023. Os valores estarão disponíveis na conta já nesta quarta-feira (28), antecipando o pagamento que geralmente acontece no quinto dia útil.

Com o pagamento, a prefeitura depositará o terceiro salário de servidores neste mês, já que o salário de novembro foi pago no início do mês e décimo terceiro integral pago aos servidores no dia 8 de dezembro.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS