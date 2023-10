Prefeitura anuncia ampliação de escola nas Moreninhas com construção de 10 salas de aula

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), anunciou na noite da última sexta-feira (20), a manutenção das salas do 9° ano e a construção de novas 10 salas de aula, na Escola Municipal José Mauro Messias, localizada no bairro Moreninhas 4. As novas salas de aula serão para atender a demanda da comunidade e devem ser destinadas aos 1° anos e 9° anos.

Segundo explica o diretor da unidade escolar, Daniel Ávalos, as novas salas são um pedido antigo da comunidade. “Temos cinco Emeis na região e apenas duas escolas municipais. Os 1° anos são para atender os alunos que saem das escolas de educação infantil e os 9° anos porque há apenas duas escolas municipais no bairro e há muita demandas de vagas”, explica.

A unidade escolar tem 1.400 alunos e após a construção das salas, a previsão é de o número de matriculados chegue a 2.100 estudantes. De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, a ampliação é para manter os alunos do 8° ano na unidade. “A ideia é que as salas já comecem a funcionar no início do ano letivo de 2024. Estamos atendendo um anseio da população”, aponta o secretário.

Segundo a prefeita Adriane Lopes, no fim do ano passado, chegou a solicitação para fechar as salas do 9° ano na escola. “Eu não fecho salas, a escola não pode ser fechada, ela precisa ser ampliada. Eu anuncio que a prefeita Adriane Lopes nao fecha turma de escola, mas amplia. Vamos construir mais 10 salas de aula aqui na escola para que ela se torne referência”.

Com o anúncio, a comunidade vibrou e se sentiu agraciada. Segundo a diarista Simone Barbosa, a notícia é maravilhosa. “Meu filho de 14 anos estuda aqui e meu neto também. É bom a gente receber esse tipo de notícia, porque não vou precisar mudar eles de escola tão cedo”.

Ruberson Ricardo Perez é pai de Milena, do 8° ano. “A notícia é fantástica, pois a gente mora perto da escola, facilita trazê-la aqui todos os dias, além de manter o mesmo círculo de amizades entre os alunos. Querendo ou não, assim eles mantém os laços afetivos com amigos, quando muitos, estudam juntos desde pequenos”, diz o comerciante.

Gislaine Fonseca é mãe de Pedro, aluno do 8° ano. Ela disse ter ficado feliz com a novidade. “Quanto mais salas, menos alunos nelas e mais concentração, porque salas cheias fica difícil para as crianças estudarem. Só temos a agradecer a Prefeitura pelo olhar especial com a Educação, fazia tempo que queríamos todas essas mudanças”, conclui.