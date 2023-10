Prefeitura apresenta ações para a primeira infância em reunião com o TCE-MS

A Prefeitura de Campo Grande compartilhou suas ações em andamento em prol da primeira infância durante uma reunião realizada nesta 2ª feira (30.out) no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

A prefeita Adriane Lopes, o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt de Souza, e a secretária de Finanças e Planejamento, Márcia Hokama, compartilharam dados e estratégias com os representantes do Comitê ampliado do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância, o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, e o conselheiro Marcio Monteiro, relator das contas de Campo Grande.

Adriane Lopes destacou que a educação é uma prioridade na atual gestão e que estão trabalhando incansavelmente para encontrar soluções rápidas para as demandas da cidade. Ela afirmou que a colaboração com o TCE-MS trará respostas rápidas para as necessidades da primeira infância. “Desde que assumimos a prefeitura, estamos trabalhando incansavelmente para encontrar soluções rápidas para as demandas de Campo Grande. A reunião de hoje com este comitê, que reúne diversos atores em ação, traz um alívio para a nossa cidade. Percebemos que o TCE está focado na primeira infância, e essa colaboração resultará em respostas rápidas para as nossas necessidades".

Márcia Hokama explicou que o objetivo é unir esforços com os órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo Estadual para avançar no tema. Ela ressaltou a importância da discussão sobre o Índice de Quociente Educacional (IQE) e a necessidade de revisão dos índices do ICMS para melhorar a qualidade da educação em Campo Grande. “A melhoria do nosso ICMS é fundamental, por isso estamos pedindo a revisão desses índices para que a gente possa melhorar a nossa questão financeira e, com isso, trazer também melhor qualidade para os nossos alunos de Campo Grande”, disse a secretária, que também enfatizou os impactos positivos da administração dos recursos enviados via Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Manutenção do Desenvolvimento e Ensino (MDE).

Lucas Bitencourt enfatizou o compromisso da pasta em ouvir as demandas da sociedade e trabalhar em parceria para ampliar o número de vagas e construir novas escolas. Ele afirmou que estão buscando parcerias para a ampliação de vagas e construção de novas escolas. “Acreditamos que se caminharmos de mãos dadas, a primeira infância é beneficiada. Nosso maior desafio é a ampliação do número de vagas e estamos trabalhando nisso, buscando parcerias para a ampliação de vagas e construção de novas escolas”.

O coordenador-geral do Comitê da Primeira Infância do TCE-MS, conselheiro Célio de Lima, destacou os avanços da gestão municipal na educação infantil e saiu da reunião com esperança em relação ao compromisso da prefeitura. “O que a gente observou é que houve um avanço na tentativa de uma solução para o problema do déficit de vagas em creches aqui na Capital. Saímos esperançosos da reunião com relação ao compromisso da prefeitura".

O presidente do TCE-MS, Jerson Domingos, considerou a reunião produtiva e promissora, ressaltando o compromisso de buscar soluções para questões educacionais em geral. Ele afirmou que a união de esforços do grupo de cooperadores que envolve o TJMS, MPMS, a Defensoria Pública e Assomasul apontará sugestões e possibilidades para a solução do problema.