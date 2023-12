Prefeitura apresenta balanço deste ano e editais de R$ 9 milhões para cultura em 2024

A Prefeitura de Campo Grande anunciou nesta quarta-feira (13), que para 2024 estão previstos investimentos na ordem de R$ 9,727 milhões para a cultura da Capital. A previsão é de novo edital do Fmic e Fomteatro no valor de R$ 4 milhões do tesouro municipal e também o lançamento do edital Aldir Blanc no valor de R$ 5,527 milhões, onde a Capital já foi contemplada pelo seu plano de ação. Esses valores somados chegam a R$ 9,727 milhões.

A chefe do Executivo Municipal, prefeita Adriane Lopes, recebeu na manhã de hoje integrantes do Fórum Municipal da Cultura: Romilda Pizani, Fernanda Keunzler e Waber Noleto. Na reunião foram apresentados aos participantes o balanço de 2023 no setor.

Conforme a de Cultura, Mara Bethânia Gurgel, em 2023 a Prefeitura já pagou o débito no valor de R$ 2,045 do tesouro municipal, firmados pela gestão anterior, quitando todos os editais Fmic e do Fomteatro que estavam pendentes. E, além disso, esse ano de 2023 foi lançado o edital de R$ 6,8 milhões referentes à Lei Paulo Gustavo. Isso totaliza o valor de R$ 8,8 milhões investidos neste ano na cultura.

Os investimentos reforçam o compromisso com o setor Cultural de Campo Grande.

Participaram também da reunião a secretária municipal de Finanças, Márcia Helena Hokama; e de Governo, João Rocha.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS