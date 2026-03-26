Prefeitura autoriza obras de R$ 1,2 milhÃ£o paraÂ conectar ciclovias

A Prefeitura de Campo Grande autorizou nesta quarta-feira (25.mar.26) o início das obras para interligar trechos da malha cicloviária da cidade.
O investimento previsto é de R$ 1,2 milhão.
O projeto prevê a implantação de 11,4 quilômetros de novas estruturas.
A homologação deve ser publicada no Diogrande.
A META
A proposta é ligar pontos hoje isolados e criar rotas contínuas para ciclistas.
O plano inclui ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e calçadas compartilhadas.
Também estão previstas sinalização e ajustes na largura das vias, entre 2 e 2,5 metros.
REGIÃO SUL
Na região sul, o traçado amplia a ciclovia da Avenida Fábio Zahran.
O percurso segue por ruas e avenidas até alcançar a região do Lago do Amor.
A ligação conecta bairros como Vila Ipiranga, Piratininga e Jardim das Nações.
Na prática, reduz a necessidade de dividir espaço com carros em vias mais movimentadas.
REGIÃO NORTE
Já na região norte, estão previstas ciclofaixas nas avenidas Euler de Azevedo e Tamandaré.
Esses trechos se conectam à estrutura da Orla Morena e ampliam o eixo entre bairros.
Outro ponto contemplado é o Bairro Coronel Antonino.
Ali, o projeto cria novas conexões entre ruas e avenidas da região.
Dados do IBGE mostram que parte dos trabalhadores do Estado usa bicicleta no dia a dia.
Na Capital, o percentual ainda é menor que a média estadual.
PRAZOS E RECURSOS
As obras terão prazo de 120 dias após a ordem de serviço.
Os recursos vêm do Tesouro Municipal e de convênios federais.
Hoje, Campo Grande tem cerca de 148 quilômetros de estrutura para bicicletas.
A rede está distribuída em dezenas de bairros, com ciclovias, ciclofaixas e trechos compartilhados.
Com as novas obras, a malha pode se aproximar de 160 quilômetros.
PROBLEMAS NAS CICLOVIAS
Apesar da expansão, ciclistas ainda apontam problemas em trechos existentes.
Entre as queixas estão falta de sinalização, buracos e mato alto.
A prefeitura também prevê novos projetos em outras regiões da cidade.