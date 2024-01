Prefeitura avança com execução do primeiro recapeamento da Avenida Duque de Caxias

A Prefeitura executa o primeiro recapeamento da Avenida Duque de Caxias, no sentido Indubrasil/Aeroporto Internacional de Campo Grande. A ação vai beneficiar os bairros onde moram mais de 100 mil habitantes, sendo também caminho para quem vai para o Pantanal de Mato Grosso do Sul, pela rodovia BR-262.

A drenagem já foi concluída e 30% dos 9,4 km de vias já foram recapeadas. Os trabalhos foram prejudicados com as chuvas do fim de ano e por isso está sendo feita a atualização do cronograma, pois a previsão inicial era de conclusão até fevereiro deste ano. O investimento é de R$ 16,53 milhões com recursos próprios e em parceria com o Governo do Estado e bancada federal.

O projeto prevê ainda a construção de calçadas com acessibilidade e ciclovia. Nos trechos críticos, onde o asfalto afundou com o grande fluxo de caminhões, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) executou emergencialmente a reconformação da pista, para evitar acidentes.

Quem passou a infância e a juventude nos bairros da região se contenta em ver a Avenida Duque de Caxias ficando mais bonita e mais segura. "Tenho 45 anos e cheguei aqui com cinco anos, e lembro quando construíram a Duque de Caxias, era um mato só. Esse recapeamento era esperado há muito tempo. Essa região do Imbirussu era esquecida e do ano passado pra cá as coisas estão acontecendo e essa obra mostra o que estou falando. E quem passa todo dia pela Duque de Caxias sabe o quanto essa obra de recapeamento é importante", afirma a presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Carioca, Jociane Dias da Silva.

"Depois que foi feita a duplicação da rodovia é a primeira vez que está sendo feito o recapeamento com a drenagem das águas pluviais. A revitalização é de fundamental importância para o crescimento econômico da região, sem contar que a Avenida Duque de Caxias é o portal de entrada para o Pantanal, e vai valorizar os imóveis da região", comenta José Gondim, presidente da UMAM (União Municipal da Associações de Moradores). Ele mora há 43 anos na Vila Popular.

Quem também está feliz com o que está sendo feito na Avenida Duque de Caxias é Paulo Monteiro que, junto com o irmão, criaram há 40 anos o Hotel e Churrascaria Dois Irmãos, uma das referências para quem passa pela via. "Antes tinha uma pista e só faziam o tapa buracos. Agora, com esse recapeamento, que é a primeira vez que está sendo feito, vai ficar muito bom", diz o empreendedor.

César Miguel tem menos tempo na Duque de Caxias, cinco anos. Dono do Centro Automotivo Cesar, ele diz que o recapeamento é importante também para a segurança dos usuários, pois com o grande fluxo de caminhões, muitos trechos estavam em condições críticas. "A pista está cheia de remendos, agora com o recapeamento vai ficar bom", diz ele.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS