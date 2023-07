Prefeitura avança com obras de R$ 11,8 milhões no Residencial Oliveira

A Prefeitura de Campo Grande avança com as obras de pavimentação asfáltica na região do Residencial Oliveira. Com investimentos de R$ 11,8 milhões, o projeto prevê a execução de 2,4 quilômetros de drenagem e 6,5 quilômetros de pavimentação em trechos de 16 ruas do bairro localizado na Região Urbana do Lagoa.

Além da drenagem e da pavimentação haverá também a implementação de tubulação para abrir uma rede de escoamento da enxurrada, que hoje chega à Avenida Lúdio Coelho, levando detritos e areia para a pista de rolagem da via. Tanto no Residencial Oliveira 1 quanto no Oliveira e 2 estão sendo iniciados os trabalhos para pavimentação depois da instalação das manilhas de escoamento de água.

As ruas estão sendo niveladas por máquinas especializadas no serviço e depois receberão a preparação para a pavimentação. Serão asfaltados trechos das ruas: Rua Mogi Mirim, Rua João Rezek, Rua Manoel Augusto Brito, Rua Divino de Oliveira, Rua Pepino Guardiano, Rua Edelmira Nunes Oliveira, Rua Guilherme Satirio, Rua Beira Rio, Rua Cristino Martins, Rua Jurandir Santana Nogueira, Rua Miguel Abuhassan, Rua Travessa Rafael Giordano, Rua Travessa Emílio Garcia Barbosa, Rua Lagoa Mandiore, Rua João Ferreira Lúcio e Rua Júlio Augusto Campos.

Cássio Rodrigues, morador e proprietário de uma empresa no bairro, lembra que foram 30 anos de espera pelas melhorias urbanas no Oliveira. “Nosso bairro fica a 5 minutos do centro e essas obras abrem uma perspectiva para que mais empresas venham a se instalar aqui gerando também empregos no bairro tornando essa região mais desenvolvida. Agora com as obras acontecendo temos a certeza que esse futuro, finalmente, chegou”.

No setor 3 do Residencial Oliveira onde estão sendo executados 1,3 quilômetros de drenagem e 5,3 quilômetros de asfalto ao custo de R$ 8,5 milhões, atualmente as equipes estão na fase de lançamento de base asfáltica para posteriormente realizar a estabilização e a pavimentação, propriamente dita. Serão feitas ainda as calçadas com acessibilidade e a sinalização do bairro.

No Residencial Oliveira 3, o projeto prevê pavimentação nas seguintes ruas: Rua Engenheiro Orlando Oliveira, Rua Otorrino Oliveira, Rua Antônio Almeida, Rua Antônio João Escobar, Rua Saladino Nunes, Rua João Ribeiro Guimarães, Rua Marta Guimarães, Rua Tecia Campos, Rua Afonsa Silva Rosa, Rua Lindolfo Rosa, Rua Antônio Freitas, Rua Emília Nunes, Rua Maria Luiza Moraes, Rua Orlandina de Lima, Rua Maria Conceição e Rua Maria Cartoto Giordano.

Morador da região há 13 anos, Valdinei Figueiredo (49) comemora a chegada do asfalto ao bairro. “Quando foi feito o anúncio das obras foi uma imensa alegria para todos aqui no Oliveira. A qualidade de vida no bairro vai melhorar muito. Com a chegada do asfalto poeira e lama ficarão no passado”, destaca.

