Prefeitura capacita 51 Guardas Civis Metropolitanos com curso de instrução

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), realiza até a próxima quinta-feira (30), curso de instrução na utilização de equipamentos não letais com 51 Guardas Civis Metropolitanos (GCM). As instruções têm o objetivo de capacitar o operador de segurança pública, o adequado conhecimento sobre a utilização do Dispositivo Elétrico Incapacitante DEI e o emprego dos Agentes Químicos.

"São equipamentos que garantem a integridade da vida, inclusive do agressor, fato prioritário para nossa GCM. São dispositivos projetados e empregados, especificamente, para incapacitar pessoal ou materialmente, minimizando mortes, ferimentos permanentes, danos indesejáveis à propriedade e comprometimento do meio ambiente, no estrito cumprimento do dever legal, amparado em lei, obedecendo às recomendações sobre o uso diferenciado da força", explica Anderson Gonzaga, secretário da Sesdes.

A capacitação tem treinamento teórico e prático, com carga horária de 20 horas aulas aos Guardas Civis Metropolitanos que desenvolvem suas atividades em Centros Regionais de Saúde (CRS), Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Centro de Triagem e Encaminhamento do Migrante e População de Rua (Cetremi), Centro Pop, Terminais de Transbordo e Parque Ecológico do Soter.

"Esses equipamentos serão utilizados pelos agentes no dia a dia e para se tornarem operadores, precisam de capacitação com essa carga horária, para se adaptarem com o uso. São guardas que foram convocados para a capacitação que estão em manejo com pistolas Spark, que geram condutividade elétrica e sprays e gel de pimenta. Os GCMs estão sendo capacitados, conhecendo toda a parte de legislação e seus devidos funcionamentos teóricos e práticos", aponta o GMC Pedroso, subtenente e coordenador de operações da Guarda Civil Metropolitana.

Dos sprays e gel de pimentas, os operadores aprendem sobre os princípios ativos e seus compostos químicos que são utilizados, inclusive com o fornecimento de catálogo com todo o descritivo dos produtos e seus compostos, para ele entender o produto que estão operando. O curso explica os conceitos de armas não letais, orientação da ONU e legislação, o uso proporcional e seletivo da força, do espargidor de pimenta e da spark (dispositivo elétrico incapacitante), além das características, funcionamento, contraindicações, manuseio, disparos individuais e oficinas utilizando as tecnologias não letais.

As instruções estão sendo ministradas na Superintêndencia do Comando da Guarda Civil Metropolitana e na Gerência de Pronto Intervenção (GPI), para duas turmas distintas desde a última segunda-feira (27) e será finalizada até nesta quinta-feira (30). Além do GCM Pedroso, a capacitação também conta com as instruções do Superintendente do Comando da GCM Anderson Francisco Fretes Ortigoza, gestores Elias Rondoura dos Santos e Ricardo Alves Dias; e os GCM's Cleber Moraes de Mendonça e Gilmar Vilela Rodrigues.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS