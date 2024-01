Prefeitura capacita equipes de manutenção e limpeza em curso de brigadista

Com o propósito de aprimorar a qualidade dos atendimentos nos parques e praças da cidade, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp), promoveu nesta manhã de sexta-feira (12), no auditório da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), um curso de brigadista destinado às equipes que atuam nos setores de manutenção e limpeza. A capacitação foi realizada em parceria com o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul.

O curso, ministrado pelo subtenente Alessandro Barros dos Santos. Bombeiro experiente, ele tratou temas como a abordagem de vítimas, exame primário e secundário, remoção, estado de choque, tipos de hemorragia, tipos de fratura e princípios de combate a incêndios.

Os tópicos foram abordados de forma humanizada, apresentado a forma correta de fazer o exame primário e secundário, que identifica no primeiro momento os sinais vitais e no segundo momento possíveis fraturas. Também foi ensinado sobre o transporte da vítima, de um local para o outro, de forma segura até a chegada do socorro.

O objetivo do curso é certificar os funcionários do município que estão lotados nas edificações públicas. A certificação, obtida por meio do atestado de brigada, é um documento elaborado pelo Corpo de Bombeiros que confere a capacitação necessária para atuação em emergências.

A auxiliar de limpeza do Parque Tarsila do Amaral, Zenaide Augusto Vieira, afirma sobre a importância do curso no seu dia a dia. "Como é um parque, a gente vê várias situações ali com adultos e crianças e pode se deparar no cotidiano, com algumas ocorrências. Temos que estar preparados para atender caso ocorra alguma coisa. Já me deparei com um menino que estava jogando bola e deslocou a perna. Acionamos o Corpo de Bombeiros e tranquilizamos ele. Mas com o curso sabemos como agir de melhor maneira. Não importa a situação, seja homem, mulher ou criança. O importante é a vida e temos que fazer de tudo para salvar."

Trabalhadora do Ginásio Guanandizão, Thaíssa Siqueira dos Santos, enfatiza que os primeiros socorros foram o ponto alto do curso. "É essencial para o local em que a gente trabalha. Temos que salvar vidas sem pensar na gente. Pensar primeiro no próximo. Esses dias eu um rapaz chegou passando mal, estava jogando bola em jejum e deu um suador, tontura. Aí eu falei para ele se deitar, levantei as pernas e ele foi voltando ao normal. São técnicas básicas, mas que ajudam muito."

O subtenente, Alessandro Barros dos Santos, destaca que a capacitação é fundamental para os funcionários e para a população de modo geral. "Devido à grande demanda agora pelo clima, os parques estão sempre muito lotados. A importância dos funcionários terem conhecimentos básicos como os primeiros socorros e auxiliar na hora do incidente é fundamental para o atendimento. Com a capacitação, eles podem informar o Corpo de Bombeiros ou o Samu sobre a situação da vítima, para fazermos um atendimento mais direcionado, mais eficiente."

Para o diretor presidente da Funesp, Maicon Mommad, o curso é benéfico à população. "Essa capacitação visa não apenas aprimorar a segurança nos parques, mas também fortalecer a prontidão das equipes para lidar com diversas situações. Agradeço o empenho de todos os envolvidos e reforço nosso compromisso em assegurar ambientes públicos seguros e bem gerenciados para toda a comunidade."

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS