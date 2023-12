Prefeitura cede área para Instituto de Música ampliar trabalho social em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), formalizou nesta terça-feira (19), o Termo de Cedência Uso de uma área localizada no Bairro Coophavila II, para a construção da sede do Instituto Manoel Bonifácio.

Criado em 31 de agosto de 2003, o Instituto tem com o principal objetivo de trabalho a questão social, educacional, cultural, além do esporte, lazer e saúde. O projeto atende famílias em situação de vulnerabilidade.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância da ação que potencializará os trabalhos realizados pela Associação. "A cedência dessa área trará maior capacidade de atendimento, legalidade e segurança jurídica para o Instituto que atende crianças e adolescentes da nossa Capital".

Para o diretor do Instituto, Nilson Almiro Marques, a cedência da área é a realização de um sonho. "É uma benção, principalmente para as crianças porque vamos conseguir ampliar o nosso atendimento. Hoje estamos com 97 crianças e adolescentes, e agora com a área, vamos construir a Sede e ampliar para 200 vagas. É uma conquista com certeza", finaliza.

O projeto é trabalhado com crianças a partir dos seis anos de idade, e visa oferecer oportunidade na área da música. Também são trabalhados cursos, palestras, serviços de convivência, fortalecimento de vínculo e o direito da cidadania, resgatando a autoestima através da música.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS