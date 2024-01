Prefeitura contrata empresa para retomar obra da Emei Oliveira III; serão 250 novas vagas

A Prefeitura de Campo Grande publicou na edição desta terça-feira (23), no Diário Oficial (Diogrande), o extrato de contratação da empresa que será responsável pela execução das obras na Emei (Escola de Educação Infantil) Oliveira III. Serão mais 250 vagas na educação infantil da Rede Municipal de Ensino.

A 2WL Engenharia Ltda EPP, empresa vencedora da licitação, terá 300 dias para executar a obra, a partir da Ordem de Execução de Serviços, que será emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Serão investidos R$ 2,2 milhões com recursos próprios do Município e do Finisa.

A Emei terá oito salas de aulas e, dependendo da demanda, poderá atender do grupo 1 (alunos a partir de seis meses de idade) ao grupo 5.

A responsável pela Central de Matrículas, Adriana Cedrão, explica que a nova unidade vai conseguir atender a região, que já conta com a Emei do Conjunto União. "Há uma grande demanda de vagas, principalmente do grupo 1 ao 3 e com o término desta Emei, vai somar muito para poder atender as crianças da região".

Além disso, ainda neste ano, a Prefeitura vai concluir a obra da Emei no Jardim Inápolis. A retomada da obra que está parada há 13 anos foi anunciada em agosto do ano passado e, depois de finalizada, permitirá a abertura de até 200 novas vagas para alunos da região do Indubrasil, que possui apenas uma escola municipal voltada às crianças que não estão em idade escolar, a partir do grupo 1.

Com 70% dos trabalhos concluídos, as equipes trabalham nas instalações hidráulicas e elétricas, na construção dos solários, além da recolocação de portas, esquadrias, grades e portões.

Outra retomada de obra é da Emei São Conrado, que estava parada desde 2015 e está sendo executada pela empresa Casa 10.

**as imagens são registro da obra em execução na Emei Inápolis

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS