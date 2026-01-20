Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para vagas remanescente

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Inovação (SEMADI), publicou novos editais de convocação de candidatos aprovados em Processos Seletivos Simplificados. A ação integra o Programa de Contratação Temporária e visa preencher vagas remanescentes sem aumentar despesas com pessoal.

As convocações abrangem diferentes funções, incluindo vagas na rede municipal de ensino e em áreas administrativas. Entre os cargos chamados estão Monitor de Alunos, Merendeiro, Inspetor de Alunos, Assistente Agropecuário, Assistente de Secretaria, Auxiliar de Manutenção e Auxiliar de Controle e Acesso Predial.

Parte das vagas é voltada para atuação em escolas do campo da rede municipal de ensino, conforme previsto nos editais publicados.

Os candidatos convocados devem comparecer para orientação sobre documentação e procedimentos de contratação. O atendimento será realizado no dia 20 de janeiro de 2026, às 8h, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho (Semed), localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, na Vila Margarida.

A lista nominal dos convocados e demais informações estão disponíveis nos anexos únicos de cada edital, publicados no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

A Prefeitura reforça que os candidatos devem observar as orientações e comparecer no local, data e horário estabelecidos para evitar a perda da vaga.