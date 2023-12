Prefeitura convoca candidatos classificados no Primt para contratação

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), convoca os candidatos classificados no Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho Primt, para contratação de acordo com as vagas existentes, a comparecerem na Fundação Social do Trabalho, conforme relação nominal, local, data e horário especificados no anexo único ao edital n. 04-07-2023, publicado na edição n. 7.331 do Diogrande, nesta quinta-feira (28).

Os candidatos devem comparecer ao local munidos dos seguintes documentos originais: Registro Geral de Identificação (RG); Carteira de trabalho CTPS (física ou digital); Inscrição no Cadastro de Pessoa Física CPF; Número do PIS; Comprovante de residência; Certidão de nascimento ou casamento; Certidão de nascimento ou RG e CPF, dos filhos, dependentes e agregados; Comprovante da escolaridade ou declaração de escolaridade; Certificado militar, quando couber; e CAD ÚNICO (atualizado);

Os demais candidatos serão convocados posteriormente, conforme a abertura de vagas. A Funsat está localizada na rua Quatorze de Julho, 992 Vila Glória. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 67 4042-0585 (ramal 5832 ou 5842).

O edital completo pode ser conferido na página 14 do Diogrande clicando aqui.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS