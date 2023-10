Prefeitura convoca e dá 60 dias para donos de túmulos fazer readequações

A Prefeitura de Campo Grande, convocou, nesta 4ª feira (4.ou.23), os proprietários ou representantes legais de túmulos para a devida impermeabilização, reparos necessários e a limpeza geral dos túmulos dos Cemitérios Públicos Municipais (Santo Amaro, Santo Antônio e São Sebastião/ Cruzeiro), todos na Capital sul-mato-grossense.

Segundo a gestão, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), está sendo realizado a readequação, reorganização e aperfeiçoamento visando melhorar os serviços prestados e a regularização ambiental dessas áreas.

Os corpos sepultados em túmulos abandonados ou sem conservação serão revertidos para posse do patrimônio da Prefeitura, se não forem tomadas as devidas providências pelos titulares/familiares.

Os proprietários ou representantes legais de túmulos devem comparecer ao respectivo cemitério para receber orientações acerca do projeto estrutural de readequação.

O prazo para regularização das exigências previstas é de 60 dias, e não serão permitidos sepultamentos em desacordo com a legislação vigente.

As ações visam adequar os cemitérios às normativas federais e regularizar a situação das áreas cemiteriais em consonância com as condicionantes expedidas pela Semadur.