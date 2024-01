Prefeitura de Campo Grande designa 15.248 alunos novos na REME

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), designou nesta quinta-feira (25), 15.248 novos alunos do ensino regular da REME (Rede Municipal de Ensino) de 2024.

Com a designação, os pais e ou/responsáveis pelos alunos precisam procurar a unidade escolar em até dois dias úteis, ou seja, até segunda-feira (29) para efetivar a vaga.

A SEMED atendeu as solicitações feitas no dia 11 de janeiro, nas unidades próximas às residências. A consulta da lista de designação pode ser feita no e-mail cadastrado pelo responsável no ato da matrícula, ou também, pelo site: https://matricula.campogrande.ms.gov.br.

Além da quantidade de alunos novos, a REME já tem 97 mil alunos rematriculados nas 205 unidades escolares para este ano letivo.

Segundo a responsável pela Central de Matrículas, Adriana Cedrão, no ato da matrícula, os responsáveis selecionaram três opções de escolas. "Dentre as opções que o pai colocou, quando a gente não conseguia atender na primeira, na segunda ou na terceira opção, a gente tentou encaminhar em uma unidade mais próxima da residência".

A chefe ressalta não ser necessário que o pai ou responsável vá à Central de Matrículas para a designação e sim, procurar a escola para onde o aluno foi designado. "Todo esse procedimento ele faz pela internet, ele verifica para onde foi encaminhado, depois ele vai na escola efetivar a matrícula. Se ele não for nesse prazo que tem de dois dias, a gente vai entender que ele não quer a vaga e a vaga vai voltar e aí ele pode fazer um novo cadastro e ir acompanhando pela internet".

Outro recado é manter sempre atualizado o e-mail colocado no cadastro, pois a designação chega por lá. Caso a escola selecionada não seja a escolhida, há a opção de o responsável pelo estudante cancelar a vaga. "A vaga vai expirar se ele não for na escola matricular, e ele faz uma nova solicitação. Pode ser que alguém também não vá no prazo, essa vaga vai retornar para gente e fazer o encaminhamento".

Para mais informações, o telefone é o 0800 615 15 15.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS