Prefeitura de Campo Grande divulga classificação final do processo seletivo de professores

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou nesta quarta-feira (10), no Diário Oficial (Diogrande) n. 7.344, a classificação final do processo seletivo de professores temporários da REME (Rede Municipal de Ensino), com 11.507 aprovados.

De acordo com a publicação do edital de número 1/2024, a prefeitura torna público o resultado e classificação final do processo seletivo simplificado para professores temporários atuarem nas unidades escolares da REME, de acordo com as normas estabelecidas.

Portanto, a classificação dos candidatos foi realizada pela ordem decrescente, conforme a nota final obtida no processo seletivo. São 77 páginas com os nomes dos aprovados. A lista completa pode ser conferida através do link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5MDEyIn0%3D.pdf

A nota final foi obtida por meio da soma das notas da avaliação escrita e da prova de títulos. No caso de empate da nota final, foram observados os seguintes critérios, para o desempate:

a) mais idade, desde que o candidato tenha mais de 60 anos, conforme determina o Estatuto da Pessoa Idosa; b) maior pontuação na prova de conhecimentos específicos; c) maior pontuação na prova de conhecimentos pedagógicos; d) maior pontuação na prova de língua portuguesa; e) maior pontuação na prova de legislação; f) maior pontuação na prova de títulos; g) ser efetivo da REME; h) mais idade.

As chamadas para atribuição de aulas temporárias ocorrerão mediante as demandas e necessidades das unidades escolares da REME, as quais serão publicadas no site www.campogrande.ms.gov.br/semed.

A Prefeitura de Campo Grande afirma ainda que a classificação no processo seletivo não assegura ao professor o direito à convocação, que fica condicionada à classificação final e à disponibilidade de vagas nas unidades escolares da REME.

