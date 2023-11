Prefeitura de Campo Grande divulga relação final dos candidatos às eleições das Emeis

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), publicou nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial (Diogrande) n. 7.291, a relação final dos candidatos às eleições das 106 Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil) da Reme (Rede Municipal de Ensino).

De acordo com a publicação e conforme normatizado pelo Edital SEMED n. 7/2023, é de competência da comissão especial do processo eleitoral, receber, analisar e encaminhar, para publicação, em Diogrande, as inscrições deferidas ou indeferidas. Portanto, foram divulgados os nomes dos candidatos e das unidades.

Assim, depois de interposto recurso contra o resultado parcial publicado, referente às inscrições deferidas e indeferidas dos candidatos ao processo de eleições diretas, com vistas à escolha dos diretores das Emeis, a comissão especial do processo eleitoral deverá ratificar o parecer do relator que fora indicado para proceder à análise e alterar o status de opinativo para determinativo.

Cabe ao candidato acompanhar as publicações referentes ao processo eleitoral. Ainda conforme a publicação, os casos não previstos no edital e nos demais mencionados serão resolvidos pela comissão especial do processo eleitoral, com a aprovação do titular da pasta, no caso o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt.

As eleições ocorrem no dia 14 de dezembro, na própria unidade escolar.

Para conferir o edital, basta acessar o Diogrande a partir da página 5, através deste link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI4OTQ5In0%3D.pdf

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS