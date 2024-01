Prefeitura de Campo Grande divulga segunda lista de designação para alunos novos das EMEIs

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), divulgou nesta quinta-feira (11), a segunda lista com 2.654 alunos novos designados para as EMEIs (Escolas de Educação Infantil).

Portanto, é preciso estar atento ao prazo para não perder a vaga na unidade para a qual o aluno foi designado. De hoje (11), até 17 de janeiro, o pai e ou responsável pelo aluno deve ir à EMEI efetivar a matrícula, com todos os documentos necessários.

Conforme a responsável pela Central de Matrículas, Adriana Cedrão, o pai e ou responsável pelo aluno não pode perder o prazo de matrícula. "É preciso levar as cópias e os documentos originais para efetivar a matrícula até 17 de janeiro, é importante que confira o nome da criança na lista publicada no site e não perca o prazo".

Ainda segundo Adriana, hoje também abriu o prazo para cadastro de alunos novos na REME. "Abriu hoje a inscrição para alunos novos do ensino regular, para alunos que querem mudar de escola, ingressar na REME ou na EJA. Para isso, é só entrar no site, fazer a solicitação que a partir do dia 25 as crianças serão designadas. Estamos trabalhando intensamente para atender esse aluno o mais próximo de casa".

Mais informações podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 615 15 15 ou acessar o site www.matricula.campogrande.ms.gov.br.

A lista de documentos necessários, é a seguinte: protocolo de pré-matrícula; certidão de nascimento; RG e CPF do responsável; Cartão do SUS; Carteira de Vacinação; comprovante de residência; NIS Número de Identificação Social (quando for o caso); Identidade, passaporte ou naturalização (se estrangeiro); Número do Cartão Bolsa Família (se houver); Termo de responsabilidade de guarda (se for o caso).

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS