Prefeitura de Campo Grande investe em nova frota, alavancando eficiência e economia

Com foco na economia, qualidade e agilidade dos serviços prestados, a Prefeitura de Campo Grande entregou nesta segunda-feira (15), mais 79 veículos que irão atender 15 secretarias da administração municipal. A entrega é importante, pois a renovação nesta magnitude não ocorre há pelo menos 20 anos e garante aos cofres públicos uma economia média de 30% nas manutenções e combustível.

Durante a entrega na Praça do Rádio Clube, a prefeita Adriane Lopes ressaltou a importância da renovação da frota para a economia da Prefeitura e na segurança dos servidores que utilizam os veículos a serviço da população. "Um veículo com mais de 20 anos de uso diário dá muita despesa de manutenção e um dia parado na oficina atrapalha o serviço daquele setor. Ao substituir esses veículos, estamos gerando economia aos cofres públicos e oferecendo qualidade no serviço para o servidor e usuário. Com certeza, essa é uma entrega histórica para a nossa cidade", destacou.

A aquisição faz parte do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento Finisa, da Caixa Econômica Federal, que visa a substituição de parte dos veículos da Frota Municipal com investimento de 30 milhões de reais.

Servidor há 13 anos, Silvio Xavier comemorou a entrega classificada por ele como "histórica". "Essa entrega proporciona uma economia muito grande em manutenção para a Prefeitura e garante agilidade nos nossos serviços, já que os carros não vão estar parados para arrumar, além de conforto no transporte das pessoas."

Ao todo, foram entregues hoje 61 carros modelo Fiat Argo, 10 Spins e 8 Stradas.

Representando a bancada federal e Mato Grosso do Sul, o deputado Luiz Ovando parabenizou a gestão pela iniciativa. "Essa entrega demonstra a sensibilidade da gestão às necessidades da população de Campo Grande. "

"Nós vemos aqui uma gestão com muita responsabilidade, preocupação com a cidade e que faz gestão gerando economia. Hoje, as vezes você manda arrumar um veículo e dependendo do estado, como muitos dos veículos que estavam nos pátios da Prefeitura sem condições de trafegar e ainda sem segurança aos passageiros, custa mais caro arrumar a longo prazo do que comprar um outro. Fora o ganho para os usuários e servidores", destacou o deputado Lídio Lopes, que no ato representou a Assembleia Legislativa de MS.

Em nome da Câmara Municipal, o vereador Paulo Lands comentou sobre a responsabilidade em gerir o dinheiro público. "Começamos o ano com o pé direito e a todo vapor com essa entrega, que mostra a preocupação da administração de Campo Grande com a modernização dos serviços e responsabilidade na utilização do dinheiro público."

O programa está em desenvolvimento desde o segundo semestre de 2019 e, de lá para cá, já adquiriu para a PMCG, o total de 147 novos veículos. De 2020 a outubro de 2023 foram adquiridos 68 carros no total, além dos 79 entregues nesta manhã. Outros noves estão previstos para chegar nas próximas semanas.

A secretária municipal de Finanças e de Planejamento, Márcia Hokama, informou ainda que os veículos antigos serão colocados a leilão, gerando outros investimentos. "Os veículos que estão sendo substituídos irão a leilão e os recursos investidos em melhorias. Além dessas entregas, também vamos adquirir mais veículos através do saldo que ainda temos junto ao financiamento", completou a secretária de gestão Evelyse Ferreira.

Os veículos serão destinados a Agetec, CGM,PGM, Funesp, Funsat, Gapre, IMPCG, Planurb, Sectur, Sefin, Seges, Segov, Semadur, Sesau e Sidagro.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS