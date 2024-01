Prefeitura de Campo Grande lança Projeto Esporte Escolar, Arte e Cultura da Reme

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lançou na noite de terça-feira (30), o projeto de esporte escolar, arte e cultura da Rede Municipal de Ensino (Reme), para o ano letivo de 2024. O evento realizado pela Divisão de Arte e Cultura (Deac), aconteceu na Escola de Tempo Integral Ana Lúcia de Castro, no Bairro Paulo Coelho Machado.

Além do lançamento do projeto, também foram entregues as designações dos professores para as respectivas unidades escolares onde irão atuar. Na ocasião, foi apresentado a 1ª Jornada Pedagógica Esportiva, Artística e Cultural do Projeto de Esporte Escolar, Arte e Cultura da Reme. O projeto envolve aproximadamente 21 mil alunos, 125 unidades de ensino entre escolas e EMEIs e 400 professores.

Segundo o chefe da Deac, Wilson Lands, o projeto esporte, arte e cultura se inicia junto ao ano letivo. "Lançamos ainda a primeira jornada esportiva, artística e cultural, que vai nortear o trabalho dos nossos professores, as diretrizes, o trabalho que eles vão realizar dentro das nossas unidades de ensino, e hoje estamos designando mais de 500 professores, aumentando também, em 2024, o número expressivo de treinamentos dentro das nossas escolas municipais de educação infantil, que também é um legado".

Ainda segundo o chefe da Deac, este ano será implementado nas Emeis a contação de histórias. "Isso vai trabalhar paralelo ao teatro, juntos, dentro das unidades. A contação de histórias é uma forma lúdica de transmissão de conhecimentos e um excelente estímulo à imaginação, por auxiliar no desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional das crianças, se destaca como uma importante aliada da educação infantil", complementa.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, a Secretaria tem trabalhado construtivamente para atender as demandas das escolas. "Eu tenho dito que menos eu e mais a escola, menos eu e mais o outro, menos eu e mais o aluno. É assim que nós temos trabalhado. É assim que a atual gestão do Executivo Municipal tem trabalhado na nossa Capital".

Professor de tênis de mesa, Gabriel Ota, foi designado para a Escola Municipal Domingos Gonçalves Dias. O docente disse que é muito gratificante atuar diferentes modalidades para alunos da Rede Municipal. "Para mim, é muito gratificante atuar e principalmente onde eu me sinto em casa, como no tênis de mesa, por exemplo. Essa escola, até onde eu sei, não tinha essa modalidade e foi implantada agora comigo. Será um novo desafio e tenho certeza que vai ser um sucesso", aponta.

A professora de ballet clássico, Jéssica Thayani Gimenez, conta que será a primeira vez que vai atuar na Reme. "Eu acho uma grande oportunidade para as crianças. No meu tempo, quando estudei na rede pública, não tive oportunidades de aprender danças, esses esportes. E o ballet infantil tem o benefício de ensinar a criança sobre noção espacial. Isso porque durante os passos ela precisa ter noções de distância, altura, longe, perto, curto, longo, baixo, alto. Esse conhecimento crianças que têm dificuldade de concentração na escola, por exemplo", explica.

Renato Villarinho é professor de atletismo e considera o projeto um sucesso. "O esporte é um grande aliado da educação. Isso porque, além dele atuar no bem estar físico, ele também atua nas funções cerebrais como um grande estímulo na concentração, o que apoia as crianças em seus estudos. Além disso, essas atividades acolhe as crianças em seu contraturno, escolar elas adoram, chegam felizes para participar. É um ganho na formação desses alunos de forma i9mensurável."

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS