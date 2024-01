Prefeitura de Campo Grande realiza 2º Seminário voltado para gestores da Reme

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realiza na quarta-feira (31), o Seminário de Gestores da Reme (Rede Municipal de Ensino), com o título: Eu, protagonista da Educação.

O evento acontece o dia todo, com encerramento às 17h no Rubens Gil de Camilo, localizado no Parque dos Poderes, e o auditório está lotado de coordenadores, diretores e vice-diretores.

Na entrada do evento, estão expostos os parquinhos, mobiliários, os brinquedos e materiais pedagógicos e uniformes que estão sendo distribuídos para as 205 unidades escolares.

Segundo a prefeita Adriane Lopes, Campo Grande é a Capital das oportunidades e isso começa com a educação. "Nós estamos investindo a nossa energia, a nossa força, fé e a nossa determinação para dar uma educação de qualidade aos nossos alunos. E neste um ano de gestão, nós já estamos colhendo frutos do nosso trabalho. Nós estamos avançando passo a passo".

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, diz que o seminário tem a ver com a parte técnico-pedagógica. "Nós precisamos, de fato, ter nas nossas escolas aqueles alunos que representarão a nossa sociedade e a nós no futuro. Nós acreditamos que a educação em Campo Grande está rumo ao futuro, pois sei que estamos fazendo a diferença".

A diretora da Escola Municipal Professor Vanderlei Rosa, Lucilene Fernandes de Oliveira, se sentiu maravilhada com o seminário. "É orgulho estar na Reme e realmente ver esse tipo de evento para fortalecer a aprendizagem, para fortalecer o processo de ensino da Rede. E quando todo mundo fala a mesma linguagem, tem a mesma formação, é um fortalecimento para todos. E quem se beneficia de tudo isso? O nosso aluno, que é o nosso maior cliente".

Conforme a diretora da Escola Municipal Frederico Soares, Lucélia Aparecida Rodrigues Gonçalves, o seminário ajuda a alinhar o trabalho da equipe. "O tempo que eu estou na Rede Municipal nunca houve esse momento. Precisa fazer esse alinhamento. Esse seminário também é importante para todos falarem a mesma língua".

Conforme o diretor Orlando Rodrigues Peralta, da Escola Municipal Consulesa Margarida Maksoud Trad, o evento com direção, coordenação e a SEMED é fantástico. "É um momento para alinhar todas as metas, os objetivos, traçar o que for feito em 2024, na minha opinião, o Seminário é fenomenal, maravilhoso e espero que tenha um resultado positivo".

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS