Prefeitura de Campo Grande realiza ações em múltiplas frentes após temporal

A Prefeitura Municipal de Campo Grande realiza ações em múltiplas frentes com força-tarefa entre todas as secretarias para minimizar os problemas causados pelo forte temporal que atingiu a Capital nessa quinta-feira (19). Desde ontem, as equipes de limpeza, manutenção e Defesa Civil estão nas ruas atendendo a população e as sete regiões da cidade.

A prefeita Adriane Lopes também acompanha de perto todas as ações após os estragos causados pelas chuvas e vento forte. Ela destacou nesta sexta-feira (20), durante reunião com as equipes envolvidas nos trabalhos de rua, que as secretarias rapidamente agiram para disponibilizar mão-de-obra, materiais e maquinários. Hoje, 420 homens com 22 máquinas, 23 caminhões e diversas ferramentas já estão atuando em várias frentes de trabalho por toda a cidade.

“A chuva veio com vento forte, deixando rastros por várias regiões, mas as nossas equipes estavam a postos desde ontem. A Defesa Civil estava preparada para o atendimento, e hoje nós estamos trabalhando com uma força-tarefa entre todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Campo Grande, atendendo as sete regiões e o centro da cidade, com ações rápidas e diminuindo o impacto que essa chuva trouxe”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

A chefe do Executivo Municipal explicou que a Prefeitura recebeu várias ligações e demandas, inclusive pelas redes sociais, com indicativos de locais com vias obstruídas e ajudando a direcionar as equipes. Diversas equipes, incluindo Agência Municipal de Trânsito (Agetran), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Metropolitana e Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicas), estão nas ruas para solucionar problemas no trânsito e desobstruir as vias. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) também está fazendo atendimentos às famílias.

A Prefeitura de Campo Grande segue com os trabalhos pelas sete regiões e atende também de forma emergencial as 70 famílias moradoras da Homex, uma das comunidades afetadas pelo vendaval.

O alerta das autoridades para a população é que muitas árvores continuam energizadas, então é necessário que os moradores não tentem desobstruir nenhuma via, ou mesmo retirar os fios, pois há riscos de acidentes. É necessário acionar as equipes da prefeitura para haver o atendimento.

“Nós pedimos para que a população acione os nossos serviços, porque as equipes técnicas estão a postos para atender”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

De ontem para hoje foram mais de 57 atendimentos na madrugada, o vendaval derrubou árvores por diversas ruas, e houve danos em 87 semáforos. Por isso, as equipes volantes estão realizando reparos nos principais locais para posteriormente e no decorrer do dia passar para outras regiões.

As equipes encarregadas desses serviços atuam nas seguintes áreas: Rua Bahia com a Avenida Afonso Pena, Bahia com a 15, Ceará em frente à Uniderp e Viaduto da Ceará com Afonso Pena. Duas equipes da Semadur também estão em operação; recentemente, liberaram a Avenida Arthur Jorge com a Dolor Ferreira de Andrade.

Agetran

Ao todo, foram registradas 110 ocorrências entre desligamentos e semáforos intermitentes e 95 atendimentos. Além das solicitações recebidas, o Centro de Controle Integrado de Mobilidade Urbana, que concentra mais de 35% da malha semafórica, também está monitorando e por meio dele foi possível reestabelecer 4 semáforos no corredor da Rui Barbosa, 6 na Rua Brilhante e 3 na Avenida Bandeirantes.

Sisep

A Sisep recebeu 100 solicitações e está trabalhando com 15 caminhões, 6 máquinas e 88 homens.

Serviços feitos pela Sisep na quinta-feira (19)

Trevo Imbirussu – Avenida Bandeirantes com Avenida Manoel da Costa Lima – Bairro Guanandy;

Rua Ciro Nantes da Silveira, 685 com Avenida Pref. Heraclito Diniz de Figueiredo – Bairro Jardim Seminário;

Rua do Cabo, 1315 com Rua dos Crustáceos – Bairro Coophavila I

Rua Manoel Gonçalves Neto, 44 com Rua Moçambique – Bairro Jardim Centenário;

Serviços feitos pela Sisep nesta sexta-feira (20)

Rua Antônio Maria Coelho, 4165 – Bairro Vila Planalto

Rua Rio Grande do Sul, 300 – Bairro Jardim dos Estados

Rua 14 de Julho, 1833 – Bairro Centro

Rua 15 de Novembro, 2006 – Bairro Centro

Rua Pedro Celestino, 1000 – Bairro Centro

Rua Joaquim Murtinho, 899 – Bairro Centro

Rua Onze Horas Com Iemanja – Bairro Aero Rancho

Extensão da Avenida Afonso Pena, 2400 – Bairro Parque dos Poderes

Extensão da Avenida Afonso Pena, 5414 – Bairro Chacara Cachoeira

Extensão da Avenida Afonso Pena – Bairro Santa Fé

Rua Doutor Arthur Jorge, 181 – Bairro Centro

Avenida Rachid Neder, 1448 – Bairro São Francisco

Avenida Ceara – Bairro Vila Antônio Vendas

Rua Treze de Maio, 1798 – Bairro Centro

Travessa Dona Sabina, 4264 – Bairro Centro

Avenida Ricardo Brandão – Bairro Chácara Cachoeira

Rua Euclides da Cunha, 744 – Bairro Centro

Conforme dados da Ouvidoria-geral do Município houve chamados para 64 quedas de árvore registradas no Fala Campo Grande, sendo 25 encaminhadas a Sisep (retirada de Galhos/queda de Árvore); 39 Encaminhadas a Defesa Civil (Árvores Caídas Sobre Via Pública, Árvores Caídas Sobre Veículos, Árvores Caídas Sobre Residências). Esses dados consideram até as 11:00 do dia 20/10 (sexta-feira).