Prefeitura de Campo Grande recebe doação de 66.240 livros novos para educação infantil

O programa Itaú Social realizou nesta semana, a doação de 66.240 livros para educação infantil e anos iniciais à Secretaria Municipal de Educação (Semed), que já iniciou a distribuição do material antes mesmo de iniciar o ano letivo de 2024. O programa encaminhou 276 caixas de livros, cada uma com 240 unidades, para contemplar as 205 escolas de Campo Grande.

De acordo com a superintendente de Políticas Educacionais da Semed, Ana Dorsa, a doação servirá para ampliação do acervo das unidades escolares. "São livros paradidáticos para que nossas crianças tenham contato com a literatura infantil como forma de apoio no desenvolvimento da linguagem, na ampliação de vocabulário, a criatividade e a descoberta do mundo imaginário como uma prática educativa", ressalta.

Ainda segundo a superintendente, o recebimento dos livros no início do ano é fundamental para o funcionamento do ano escolar. "É um renovo para cada escola, um enriquecimento para o desenvolvimento do hábito da leitura dos nossos alunos".

Segundo a diretora da Escola Municipal Professor Vanderlei Rosa de Oliveira, Lucilene Fernandes de Oliveira, os livros farão toda a diferença no processo ensino-aprendizagem. "A leitura é a peça fundamental na educação, com certeza desenvolveremos um bom trabalho com esses livros. Percebemos isso com a boa qualidade do material que nos foi entregue", ressalta.

Quem recebeu a caixa com os 240 livros na Emei Olinda Toshimi Nishio Nassau, foi o secretário escolar, Rafael Menezes. "Os livros são muito interessantes para as crianças, a literatura infantil contribui para o conhecimento, recreação, informação e interação necessária ao ato de ler, podendo assim influenciar de maneira positiva no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança", finaliza.

