Prefeitura decide pagar reajuste a professores em Campo Grande

A prefeitura de Campo Grande (MS) acatou nesta 4ª.feira (25.jan.23) a proposta de reajuste de 10,39% no salário dos professores da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Os educadores estavam ameaçando não voltar às salas no início do ano letivo, caso Adriane Lopes (Patriota), não os atendesse. Apesar de comprometer-se com o reajuste, ainda não se sabe se será “escalonado” como a proposta feita em 2022 pelo ex-prefeito, Marquinhos Trad, que posteriormente foi descumprida.

O Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP) já informou que, se for um reajuste gradual, não deve ser superior a duas parcelas, para que se mantenha o acordo.

A decisão saiu de reunião realizada esta manhã, com participação da ACP, comissão de vereadores e secretários Márcia Helena Hokama (Finanças e Planejamento), Lucas Henrique Bitencourt de Souza (Educação), Maria das Graças Macedo (Gestão), Mario Cesar Oliveira (Governo e Relações Institucionais) e o controlador-geral do Município, Luiz Afonso de Freitas Gonçalves. A prefeita, Adriane Lopes (Patriota), não participou do debate.

“A prefeitura dará os 10,39% que foram acordados”, garantiu Márcia Helena sem dar detalhes de como esse reajuste seria feito.

Ainda na reunião ficou decidido que a diretoria da ACP, ao ter acesso ao texto final da proposta a ser formalizado no dia 27 de janeiro, às 09 horas, se reunirá para deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral para apreciação da base. Também ficou definido que ainda no mês de fevereiro, a mesma Comissão Mista, irá retomar as discussões para debater o calendário de aplicação da Lei do Piso 2023/2024.

A Câmara Municipal na representação do vereador Beto Avelar entrou em contato com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Carlão, que garantiu que, em havendo consenso com a ACP, em Assembleia Geral, existe a possibilidade de o texto ser votado já na primeira Sessão do ano de 2023.

“Acreditamos que é um avanço e uma conquista da categoria, pois estamos no caminho do diálogo com o forte intuito da retomada da valorização da categoria”, ponderou o presidente da ACP, professor Gilvano.