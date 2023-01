Prefeitura destina 2 milhões para quitar editais do FOMTEATRO e FEMIC

PREFEITURA DESTINA R$ 2 MILHÕES PARA QUITAR EDITAIS DO FOMTEATRO E FMIC

Logo em seu primeiro dia à frente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), a nova titular da pasta, Mara Bethânia Gurgel, confirmou hoje (18) que todos os demais contemplados pelo Fundo Municipal de Investimentos Culturais (Fmic) e pelo Programa de Fomento ao Teatro (Fomteatro) terão suas premiações concedidas.

O valora a ser pago é de aproximadamente R$ 2 milhões e vai financiar grandes espetáculos e eventos ao longo do ano.



Foram nove propostas do Fomteatro e outras 39 do Fmic. Até então, os pagamentos vinham sendo feitos em pequenos grupos, sendo o último deles o que foi realizado no fim de setembro e incluiu 10 projetos ao todo.

Agora, a Prefeitura de Campo Grande liberou o montante completo para todos os artistas que ainda aguardavam, e o dinheiro deve ser repassado já a partir desta segunda-feira (23).

Mara Bethânia se mostrou muito otimista com as perspectivas para 2023. “Já me reuni com a secretária-adjunta para saber mais sobre o nosso cronograma, e a ideia é dar continuidade ao ótimo trabalho que vinha sendo feito.

Pensando nisso, a prioridade foi destravar o Fmic e o Fomteatro para que a gente consiga levar atrações culturais para a população e, posteriormente, abrir novos editais. Os campo-grandenses podem esperar muita coisa boa para este ano, com música, teatro, grandes festivais e muito mais”, afirmou a secretária.

Sobre os editais



O Programa de Fomento ao Teatro e o Fundo Municipal de Investimentos Culturais são editais realizados anualmente pela Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Sectur, e têm o objetivo de impulsionar os setores cultural e turístico da Cidade Morena por meio do financiamento de projetos em diferentes modalidades artísticas.



Podem participar dos concursos pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que comprovem ao menos dois anos dedicados a atividades culturais. Enquanto o Fomteatro se dedica a escolher espetáculos de encenação e dramaturgia, o Fmic abrange 15 categorias diferentes: circo, dança, música, literatura, artes visuais, artesanato, design e moda, gastronomia, audiovisual, capoeira, cultura afro-brasileira, cultura indígena, cultura popular, patrimônio cultural (material, imaterial, museus, arquivos e bibliotecas) e multilinguagens.