Prefeitura divulga calendário de cursos para quem quer deixar de ser low-tech

Mesmo vivendo em um mundo hiperconectado, muita gente ainda sofre para usar o computador ou buscar soluções simples para manutenção dos equipamentos no dia a dia. O termo "low-tech" se refere exatamente a isso, a quem prefere métodos, dispositivos ou abordagens mais simples e menos avançados em termos tecnológicos.

Se você está nesse grupo e já tentou aprender mais sobre tecnologia e não conseguiu, a gente tem uma notícia boa. A Prefeitura está com um calendário completo para quem quer adentrar de vez no mundo da tecnologia e, aproveitar todas as vantagens que ela pode trazer para a vida cotidiana.

Serão quatro cursos diferentes, que podem ser feitos sequencial ou separadamente, conforme o que cada um quer aprender. Vai ter curso de informática básica e intermediária, manutenção de computadores e uso de ferramentas de trabalho.

A prefeita Adriane Lopes destaca que a Prefeitura de Campo Grande oferece serviços e oportunidades para todas as regiões de Campo Grande. "Sabemos da dificuldade que muitas pessoas têm em buscar uma capacitação, muitas vezes a pessoa está atrás de uma oportunidade de trabalho e investir nem sempre é uma possibilidade. Por isso, estamos levando os mais diversos cursos e capacitações, sem custo nenhum- para que todos possam se preparar e enfrentar o mercado de trabalho ou empreender novas iniciativas, aproveitando as tecnologias que estão disponíveis".

Para o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, a iniciativa vai além, pois abre portas para o mercado de trabalho. "Estamos sempre buscando capacitar e qualificar as pessoas, pois quanto mais habilidades nós temos, mais chance temos de nos desenvolver e criar novas oportunidades para nós mesmos e para toda a economia. Quanto mais o mercado se aquece, mais empregos são gerados e mais desenvolvemos a nossa cidade", afirma.

Os cursos são desenvolvidos em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e, vem ao encontro das diretrizes da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) que tem como missão preparar e qualificar os cidadãos para as mudanças constantes nas diversas áreas do empreendedorismo e lidar com os desafios globais cada vez mais complexos.

Segue abaixo o calendário:

19/02 a 01/03 Manutenção de Computadores Incubadora Mário Covas

04/03 a 08/03 Ferramentas de Trabalho Incubadora Zé Pereira

11/03 a 15/03 Informática Básica Incubadora Mário Covas

18/03 a 22/03 Ferramentas de Trabalho Incubadora Mário Covas

1º/04 a 05/04 Informática Intermediária Incubadora Zé Pereira

15/04 a 26/04 Manutenção de Computadores Incubadora Zé Pereira

O calendário pode sofrer alteração de data, para mais informações e detalhes entre o contato com a Sidagro no 4042-0497, Ramal 2418 e siga nossas redes sociais @sidagroms.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS