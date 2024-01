Prefeitura divulga lista de ambulantes aptos a participarem do Carnaval

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo publicou na edição n. 7.369 do Diário Oficial (Diogrande) desta segunda-feira (29), as inscrições aptas a participarem do sorteio para atividade de comércio ambulante durante os eventos carnavalescos a serem realizados na Esplanada Ferroviária, de 9 a 13 de fevereiro de 2024.

Ao todo, foram recebidas 143 inscrições. A seleção dos participantes acontecerá nesta terça-feira, 30 de janeiro, às 9h, no auditório da Sectur, localizada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque e a participação dos inscritos é obrigatória. Ao todo, serão disponibilizados 60 pontos fixos, sendo 40 para a comercialização de alimentos e bebidas não-alcóolicas e 20 para a comercialiazação apenas de bebidas alcóolicas e não-alcóolicas.

Os participantes deverão comparecer ao sorteio munidos de documento de identificação com foto, certificado de boas práticas na manipulação de alimentos e carteira sanitária.

A lista completa de inscritos aptos a participarem do sorteio está disponível em: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI5MDQzIn0%3D.pdf

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS