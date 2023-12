Prefeitura divulga relação dos diretores eleitos das EMEIs

A Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou nesta quarta-feira (20), a relação dos diretores eleitos de 105 EMEIs (Escolas de Educação Infantis). A lista está no Diogrande, a partir da página 14.

Na publicação, constam os nomes das EMEIs e dos diretores eleitos escolhidos pela comunidade escolar.

Realizada em 14 de dezembro, a eleição foi um momento histórico e muito aguardado pelos próprios diretores, que a partir de 2024 até 2027, assumem a gestão por escolha da comunidade escolar, pais e responsáveis, além dos servidores.

Das 105 eleições, 75 tiveram candidato único, 28 unidades foram dois candidatos e duas escolas, tiveram três candidatos a diretores.

Assim, a Comissão Eleitoral foi composta por servidores de cada unidade, eleita em novembro, sendo: professor, um pai/mãe, membro administrativo, membro da equipe pedagógica e membro do Conselho Escolar.

Com a publicação dos eleitos em Diário Oficial, a cerimônia de posse dos 105 diretores será nesta quarta-feira (20), a partir das 17h30, no Teatro Glauce Rocha, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul). A estimativa de público é de 425 pessoas.

Para conferir a lista completa, clique aqui.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS