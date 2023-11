Prefeitura encerra com sucesso cursos de design de sobrancelha, manipulação de alimentos e manicure

Visando levar capacitações também para os bairros, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude realiza desde do dia 23 de novembro, os cursos de Manicure e Pedicure, Design de Sobrancelha e Higiene e Manipulação de Alimentos, no bairro Noroeste. As aulas acontecem na Escola Municipal Ione Catarina Gianotti e encerram nesta quarta-feira (29) com grande sucesso de público.

"Já sou manicure e queria muito ter o certificado para me profissionalizar e atender melhor minhas clientes. Está sendo uma ótima oportunidade, pois não preciso nem gastar com o transporte para fazer o curso", disse a moradora Clarice Mota.

O próximo "Sejuv nos Bairros" acontece no Coophasul, com o curso Higiene e Manipulação de Alimentos, de 4 a 6 de dezembro, período matutino, na Igreja Comunidade Santo André, localizada na rua Theodoro Roosevelt, 791.

As inscrições podem ser feitas pelo whatsapp da Secretaria 3314-3577 ou pelo 67 99232-2942 (Elenir). São oferecidas 250 vagas para os moradores. Para realizar a inscrição basta clicar no link: https://sejuvcg-sejuv-no-seu-bairro.cheetah.builderall.com/

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS