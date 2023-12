Prefeitura entrega brinquedos para mais de 60 crianças do Jardim Noroeste

A Prefeitura de Campo Grande, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), entregou brinquedos a mais de 60 crianças do bairro Jardim Noroeste, assistidas pelo Projeto Servir.

Segundo a idealizadora do Projeto, Angela Dutra, no local são assistidas 60 crianças entre bebês de colo e adolescentes de 15 anos. "Nós viemos para cá há três anos, trazendo esperança para as crianças. Nós fornecemos roupas, alimentos e brinquedos, mas também brincadeiras e o fomento a educação. Aqui eles sabem que podem sonhar e realizar, mudando não só a vida deles, mas da família. Estamos muito felizes porque não conseguiríamos fazer essa entrega sozinhos e esse presente da Prefeitura veio na hora certa", conta.

Moradora do bairro, Amanda Maciel tem dois filhos que frequentam o projeto agradeceu o presente de natal das crianças. "Nossa, muito legal essa atitude, ainda mais nessa época, que as crianças ficam esperando né, receber assim para todo mundo. Ainda vão poder brincar juntos".

Com dois filhos de 7 e 11 anos, Suellen Contreira mora há apenas um ano no bairro ressaltou a importância do gesto. "A gente sabe que não é todo mundo que tem condição de dar um presente para o filho final do ano e essas ações presenteiam não só as crianças, mas aos pais também que ficam muito felizes", finaliza.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS