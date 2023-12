Prefeitura entrega cestas básicas a trabalhadores da UTR

Mantendo a tradição de final de ano, a Prefeitura de Campo Grande, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) entregou na manhã de hoje (12) cerca de 100 cestas básicas aos trabalhadores das Cooperativas e Associação da Usina de Triagem de Resíduos Sólidos de Campo Grande (UTR). Para comemorar o encerramento de mais um ano, os colaboradores ganharam também um delicioso café da manhã fornecido pelo FAC.

Para Gilda Macedo, presidente da Associação dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis dos Aterros Sanitários de Mato Grosso do Sul (Atmaras/MS) é muito importante receber esse apoio e olhar da Prefeitura. "Sempre que pedimos as cestas básicas somos atendidos pelo FAC e receber uma dessas no final de ano, com certeza vai nos ajudar".

Durante o encontro, a prefeita Adriane Lopes ressaltou a importância do trabalho de cada um. "O trabalho de vocês faz toda a diferença na nossa cidade, contribuindo para uma cidade mais limpa e sustentável".

Maria Stela Cardoso Pereira, representante da Cooperativa Novo Horizonte também agradeceu o apoio recebido. "Nunca deixaram de nos atender. Sempre que fizemos as solicitações o FAC nos atendeu. E esse café da manhã vem nos ajudar a trabalhar com mais disposição", enfatiza Stela.

Inaugurada em 2015, atualmente a UTR conta com cerca de 96 trabalhadores que integram três cooperativas e uma associação: a Atmaras/MS, Novo Horizonte, Coopemaras e Cata MS.

Coleta Seletiva

A coleta seletiva dos resíduos sólidos é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros e metais. Em Campo Grande, a coleta é feita porta a porta e em locais de entrega voluntária (LEV).

Clique no link para saber onde descartar o resíduo corretamente: https://www.solurb.eco.br/servico/locais-de-entrega-voluntaria-lev/16

Clique no link https://www.solurb.eco.br/servico/coleta-seletiva/18 para saber por que bairros a coleta seletiva passa.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS