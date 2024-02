Prefeitura entrega mais 600 toneladas de adubos para a agricultura familiar

A Prefeitura de Campo Grande reforça seu compromisso com o desenvolvimento da agricultura familiar ao entregar mais de 600 toneladas de adubo orgânico no último ano. A iniciativa, realizada através da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, visa impulsionar a produção agrícola e promover sustentabilidade.

Intitulado "Adubando Oportunidades", o projeto integra o Programa "Agro Forte e Sustentável", cuja finalidade é dinamizar, fortalecer e desenvolver as cadeias produtivas do agronegócio em Campo Grande. Instituído por meio da Lei n. 7.162, de 11 de dezembro de 2023, e publicado em 13 de dezembro de 2023, o programa é parte de uma estratégia ampla da gestão municipal para fomentar a agricultura familiar e garantir o fortalecimento da economia rural.

Proprietário da Chácara Vitória, localizada no Assentamento Sucuri, José Melquíades da Silva, conta que trabalha com citrus e também com manga de qualidade. "Eu trabalho por safra e a Sidagro sempre está aqui conosco apoiando em tudo. Eu só tenho a agradecer todo apoio, sempre temos algum serviço sendo prestado aqui", diz.

A produtora, Dona Beloni Garbin também agradece. "A Sidagro me dá apoio técnico para eu produzir. Eu produzo berinjela, jiló, abobrinha, quiabo, pimenta, limão, laranja, poncã, mangas, moranga, tomatinho cereja, maxixe, milho-verde e banana. Eu vivo da lavoura. São 3,21 hectares onde planto de tudo", diz. A compra ainda é garantida pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de ela vender para o Mesa Brasil e o Ceasa.

A distribuição dos adubos ainda promove a preservação ambiental e o manejo sustentável dos recursos naturais, já que os adubos são produzidos a partir de restos de sementes forrageiras e de podas de árvores. Ou seja, é dada a destinação correta para esses resíduos orgânicos.

"Com o projeto Adubando Oportunidades conseguimos reaproveitar o que viraria lixo, para transformar em um adubo que garante uma melhor produção para a nossa agricultura familiar, para os nossos assentamentos. Isso só é possível porque hoje temos uma parceria com os empresários do Polo Norte, com o restaurante SESC. Tudo isso gera muito mais produtividade na nossa agricultura familiar, nas nossas hortas urbanas e nos nossos assentamentos", acrescenta o secretário de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila.

A entrega dos insumos é realizada apenas para produtores que estão com o Cadastro Municipal do Produtor formalizado. Para realizar o cadastro é preciso procurar a Secretaria no telefone 4042-0497 ou se dirigir até a sede no endereço Rua Dr. Antônio Alves Arantes, 263 Chácara Cachoeira.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS