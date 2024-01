Prefeitura entrega novos uniformes e itens de proteção a servidores que cuidam da limpeza

A Prefeitura de Campo Grande fez nesta semana a entrega dos kits de uniformes para os servidores que cuidam da limpeza e manutenção da cidade, incluindo os agentes que atuam nos distritos de Anhanduí e Rochedinho. No total, foram 264 trabalhadores que receberam o conjunto contendo um par de botas, boné, camisetas manga longa e calças com faixas refletivas.

Para a prefeita Adriane Lopes, esses trabalhadores desempenham um papel crucial em manter a cidade limpa e bem cuidada. "Esses uniformes não são apenas vestimentas, mas símbolos do comprometimento e dedicação de vocês, refletindo nosso reconhecimento pela importância do trabalho árduo diário. Agradeço profundamente a cada um que desempenha um papel crucial em manter nossa cidade limpa e bem cuidada. Vocês, como guardiões incansáveis da Capital, desempenham tarefas essenciais. Continuaremos investindo em condições de trabalho dignas, pois valorizamos o papel inestimável de cada um. Parabéns e obrigada por construírem uma cidade melhor."

Os trabalhadores que estão recebendo os uniformes são aqueles que cuidam da Capital de Mato Grosso do Sul todos os dias, executando serviços como limpeza das ruas, roçada dos canteiros de avenidas e áreas públicas, limpeza e reparos das bocas de lobo, tapa-buraco, além de manutenções nos cemitérios municipais do Santo Amaro, Santo Antônio e São Sebastião.

Para os servidores, a entrega do kit representa a valorização do trabalho deles e a preocupação da Prefeitura com a segurança. "É importante a gente receber esses EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), protege a gente do sol, dos cacos de vidro", afirma Ramão Galeano, de 58 anos, que está há dois na Sisep trabalhando na varrição da cidade. A colega dele, Lindinalva Santos de Oliveira, de 49 anos e que há 3 anos está na Sisep, diz se sentir gratificada com o kit. "Estão valorizando o trabalho da gente, e com o uniforme percebemos que as pessoas respeitam mais a gente na rua", diz ela.

Ao manifestar o agradecimento pelo empenho e dedicação desses servidores, o titular da Sisep, Marcelo Miglioli disse que a população reconhece a importância dos servidores no cuidado com Campo Grande. "A sociedade já reconhece o trabalho dessas equipes, essenciais para o andamento da cidade. São essas equipes quem cuidam do dia a dia da cidade. Se tivermos uma boa manutenção, se tivermos um bom zelo, se tivermos um cuidado com Campo Grande, já temos o mínimo necessário para termos uma boa qualidade de vida e oferecer vestimentas adequadas e de proteção é o nosso dever para que os trabalhadores atuem com dignididade", afirmou durante o ato simbólico de entrega, no pátio da secretaria nessa quinta-feira (11).

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS