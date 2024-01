Prefeitura entrega violões para aprimorar as atividades socioeducativas de unidades da SAS

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), realizou a entrega de 20 novos violões para duas unidades da Rede de Proteção Social Básica, o Cras Vila Nasser e o Cras Los Angeles.

Os instrumentos serão utilizados em aulas de musicalização para as crianças e adolescentes inscritas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) das unidades.

Segundo o secretário Municipal de Assistência Social, José Mário Antunes, o objetivo é aprimorar as atividades de musicalização nas unidades da Rede de Assistência Social e levar para os usuários além do conhecimento, a ressocialização e oportunidades. "Nosso público alvo são crianças e adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade e a música é um meio de inclusão. Estamos felizes com essa conquista, sabemos que esses violões vão contribuir para o desenvolvimento e ressignificação de vidas", destacou o secretário.

O Cras Los Angeles já atua com a musicalização nas atividades ativas aplicadas para aproximadamente 80 crianças e adolescentes que frequentam o SCFV, com aulas teóricas e práticas, cantatas e apresentações culturais, a música faz parte do cotidiano dos usuários.

Arthur Duarte de Menezes, de 8 anos, está matriculado no Cras há um ano e contou que sonha em ser músico. "Eu vou aprender a tocar violão e quero fazer muitos shows".

Para o Coordenador do Cras, Wilton Celeste Candelorio, os 10 violões vão contribuir no aperfeiçoamento das dinâmicas."As oficinas já acontecem aqui no Cras, e esses instrumentos vão contribuir para que nossas ações sejam aperfeiçoadas. É gratificante receber o apoio da Prefeitura, pois, através da música podemos resgatar nas nossas crianças a autoestima, autonomia e contribuir para redução de violação de direitos", ressaltou.

A coordenadora do Cras Vila Nasser, Rebeca Herrera Kamis, que tem na unidade uma média de 70 usuários inscritos no Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, agradeceu a entrega e afirmou que os violões serão muito bem utilizados. "Que alegria, teremos reforço nas atividades de promoção cultural, no processo de interação do grupo e na musicalização propriamente dito, só temos a agradecer", conclui.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS