Prefeitura faz a retirada de descarte irregular no Trevo Imbirussu e Moreninhas

A terça-feira (06) foi mais um dia de muito trabalho para as equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos). Os trabalhadores estiveram na área no trevo Imbirussu, na Rua Peruíbe com a Rua Alto da Serra e nas Moreninhas, onde recolheram o lixo em diversos caminhões caçamba.

Nas Moreninhas, a falta de consciência de alguns moradores resultou no descarte de todo tipo de resíduo como pedaços de eletrodomésticos, móveis, pneus velhos e madeiras na Rua Copaíba, ao lado do Estádio Jaques da Luz. O detalhe é que o local onde o material foi despejado fica próximo do Ecoponto, área criada para receber resíduos como galhos de árvores e entulho.

Foram necessárias 15 viagens de caminhões caçamba para dar conta de tanta sujeira.

Nas últimas semanas, a Sisep fez o recolhimento de resíduos jogados em locais proibidos como calçadas e áreas públicas nos bairros Coophavila, Lageado, Parati/Monte Alegre, e Aero Rancho/Jardim das Hortênsias.

O descarte irregular de resíduos é crime e quem for autuado administrativamente pode ter que pagar multa que varia de R$ 2.944,50 a R$ 11.778,00. A administração municipal pede a ajuda da população para evitar que alguns moradores sem consciência continuem transformando áreas públicas em depósitos de lixo, denunciando pelo telefone 153 e acionando a Patrulha Ambiental da Guarda Civil Metropolitana.

