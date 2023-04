Prefeitura inaugura academia ao livre no Jardim das Hortênsias e Vila Piratininga

A Prefeitura de Campo Grande inaugurou nesta terça-feira (25), mais duas academias ao ar livre. Desta vez, os equipamentos foram instalados nos bairros Jardim das Hortênsias e Piratininga. A inauguração dos espaços faz parte do Programa Movimenta Campo Grande, que atende as sete regiões da Capital e aconteceram às 17h30 no bairro Vila Piratininga e às 18h30 no Jardim das Hortênsias.

Segundo a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), as academias recebem aparelhos como simulador remo duplo; Supino, rotação duplo vertical, voador peitoral com voador dorsal, máquina abdominal, rotação vertical duplo diagonal, remada, simulador remo individual e simulador cavalgada duplo.

Em seu pronunciamento, a Prefeita Adriane Lopes destacou a importância da criação e revitalização de espaços destinados à prática esportiva e atividades físicas. “A instalação dessa academia atende aos anseios dos moradores da Piratininga e região, e vai proporcionar mais qualidade de vida e saúde através da prática de esportes. Hoje entregamos, além dos equipamentos, a melhoria na iluminação para que possam frequentar a praça e usufruir dessa estrutura a qualquer hora do dia ou da noite”.

“Os exercícios físicos e as atividades nas academias levam saúde e bem-estar às pessoas. Nós temos ainda uma plataforma de atendimento para que a população possa ser acompanhada e bem orientada para os exercícios”, completou Odair Serrano, diretor presidente da Funesp.

No local da academia será colocado uma placa com orientação sobre o uso dos aparelhos. Na placa será disponibilizado um adesivo de QR Code, que auxilia os usuários, por meio de vídeo, para o correto uso do aparelho e sua devida função. Este procedimento de acesso à rede eletrônica é uma parceria com a Agência Municipal de Tecnologia (Agetec).

Ao todo, a Fundação implantou um total de 69 academias que estão espalhadas pelas setes regiões de Campo Grande, só do ano passado para cá, foram oito novas academias. Com as inaugurações desta terça-feira, a Funesp chega a 71ª unidades.

A implantação da ATI tem o objetivo de estimular a prática de atividades físicas na população adulta e idosa, promovendo a melhoria da qualidade de vida do idoso resultando na melhora das Atividades de Vida Diária – AVD´s, que contribuem também para o nível de independência e pode afetar diretamente a autoestima. Este conjunto de efeitos melhora sua imagem corporal, diminui o estresse, e melhora a socialização.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Piratininga, Henrique Gonçalves, falou da alegria da população local com o recebimento da academia. “ A implantação dessa academia na Piratininga é um sonho antigo da comunidade que agora se faz real, será de grande valia para nós e vai beneficiar a todos, diversificando as atividades já realizadas pelos que utilizam o entorno da praça para caminhadas”.

*Academia e Iluminação*

No Jardim das Hortênsias, os moradores receberam a novidade com festa. “Essa academia foi solicitada há muito tempo. Nós temos uma pista de caminhada e tínhamos a vontade de termos uma academia para complementar e hoje, celebramos essa conquista”, comentou José Arantes, presidente da Associação de Moradores do bairro.

Além dos equipamentos para exercícios, foram instalados 29 postes de iluminação e oito refletores modernos, totalmente em LED, garantindo totais condições para que as tradicionais partidas de futebol e as caminhadas aconteçam também no período noturno.

Uma partida amistosa entre as equipes femininas de futebol do Fênix FC e do Club Atlético Santista marcou a estreia da iluminação. Na plateia, enquanto torcia, a auxiliar de limpeza Divanete Januário (54), moradora da Rua Prímula (ao lado do campo) falou da alegria em ver a melhoria chegar ao bairro. “Cheguei do serviço agora a pouco, me esforcei para estar aqui, pois faço muita questão de estar presente nesse momento. Moro aqui desde o início do bairro e lutamos muito para que esse dia chegasse, e chegou. Agora poderemos aproveitar mais e melhor esse espaço. Estou muito feliz”, finalizou.

*#MovimentaCG*

As academias pertencem ao Programa Movimenta Campo Grande, e tem o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer, valorizando a cultura local e oferecendo atividades que atendam às necessidades das comunidades, a partir de experiências que incentivem um estilo de vida ativo, contribuindo para o desenvolvimento humano e sustentável.