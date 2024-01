Prefeitura inicia cascalhamento da linha de ônibus no Jardim do Córrego

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) iniciou nesta sexta-feira (05), a manutenção das vias do bairro Jardim do Córrego, na região das Moreninhas, próximo ao kartódromo. A prioridade são as ruas e avenidas que fazem parte da linha de ônibus, mas as demais também estão recebendo atenção especial da administração.

Os trabalhos começaram com o cascalhamento da Rua Osni Moura e ao longo dos próximos dias as equipes vão executar a manutenção na Avenida José Vilela de Andrade, Rua Equipe Barrichelo/Rua Camaçari, Rua Tamareira, Rua Equipe Piquet, Rua Equipe Fittipaldi, Rua Dendê, Rua Corumbataí, Rua Seafortia e Rua Bento de Souza.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, destacou que a pasta está atendendo as solicitações da população. "Estamos cumprindo com a determinação da prefeita Adriane Lopes de cuidarmos das nossas vias, tanto as pavimentadas como as não pavimentadas, priorizando as linhas de ônibus. Infelizmente não temos como atender com asfalto todas as ruas de Campo Grande, pois para isso dependemos de recursos e estamos atrás desses recursos para melhorar cada vez mais a vida dos moradores dos nossos bairros", afirmou Miglioli.

Além dos trabalhos de manutenção pela Prefeitura de Campo Grande, o bairro está tendo execuções obras de pavimentação em parceria com o Governo do Estado em trechos das ruas Floreal, Ubirajara Guarini, Inconfidente, Buenópolis, Cana Verde, Salomão, Jaguariúna, Israelãndia, Joaquim Leonardo Maia, Camocim, Osni Moura, Bento de Souza, Crispim Moura, Equipe Gugelmin e Equipe Barrichelo. A Avenida Alto da Serra, que corta o bairro, vai ser revitalizada e ampliada com asfalto novo.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS