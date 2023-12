Prefeitura inicia recuperação do trecho da Rua do Seminário danificado pela chuva

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) começou nesta quinta-feira (14) o trabalho de recuperação do trecho da Rua do Seminário, no córrego Seminário, que sofreu estragos com a chuva. A previsão é de que inda hoje seja concluído o trabalho de desvio da água, para que a partir de amanhã os trabalhadores iniciem a reestruturação do tubo armco.

Esse foi o maior estrago causado pela chuva. O tubo armco amassou, provocando erosão na pista da Rua do Seminário. Tão logo o problema foi detectado, a Prefeitura, via Sisep, agiu rápido, sinalizando e interditando o local e dando início aos trabalhos de reconstrução da pista onde o asfalto cedeu.

Por conta da movimentação de máquinas e trabalhadores, o tráfego estará totalmente interrompido para veículos, ciclistas e pedestres. A previsão é de que a obra seja concluída em até 30 dias. Nesse período, os condutores e ciclistas devem trafegar pela Rua Canaã e a Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS