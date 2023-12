Prefeitura investe na renovação de frota para melhorar eficiência nos serviços de Saúde

Em mais um passo significativo em direção à excelência nos serviços de saúde, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), anunciou nesta terça-feira (26) a entrega de sete novos veículos para as coordenadorias e serviços que integram o setor de Vigilância em Saúde da Sesau e duas "Motolâncias" para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A cerimônia de entrega aconteceu no Estacionamento do Paço Municipal.

"Hoje, celebramos não apenas a entrega de novos veículos, mas também os frutos de um compromisso constante com a melhoria dos serviços de saúde em nossa cidade. Temos uma missão clara: reestruturar os serviços para proporcionar à população uma saúde mais eficaz e humanizada. Foi necessário 'organizar a casa', como costumamos dizer, tomar medidas corajosas e estratégicas para assegurar que houvesse avanços palpáveis", disse a prefeita Adriane Lopes.

Durante a entrega, a prefeita destacou ainda que a saúde avançou de maneira significativa, graças a intervenções pontuais e importantes. "Revitalizamos mais de 30 unidades de saúde, transformando esses espaços em ambientes acolhedores e equipados para oferecer serviços de qualidade. Não se trata apenas de tijolos e concreto; é sobre criar ambientes que promovam o bem-estar e a cura. Além disso, promovemos uma reestruturação interna, investimos em tecnologia e aparelhamos os setores para que a prestação de serviços seja eficiente e alinhada com as necessidades da nossa comunidade", complementou.

Os veículos serão destinados a sete coordenadorias essenciais, fortalecendo a capacidade de fiscalização e a execução de tarefas administrativas. Estão sendo contemplados os seguintes setores e serviços: Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ), Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica (CVE), Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), Laboratório Municipal (Labcem), Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) e Superintendência de Vigilância em Saúde.

Para a superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, a entrega dos veículos representa uma conquista para os setores que poderão desempenhar suas funções de maneira mais eficaz. "Os veículos serão fundamentais para que os nossos servidores possam desenvolver as suas atividades de maneira mais rápida e eficiente. É um avanço muito grande, alguns deles não possuíam veículos à disposição e dependiam da disponibilidade de outros setores para executar as suas tarefas", comentou.

O secretário Municipal de Saúde, Sandro Benites, destacou a importância desse investimento para a melhoria dos serviços de saúde no município. "Estamos comprometidos em proporcionar as melhores condições de trabalho aos nossos servidores. A renovação da frota é essencial para garantir que possamos oferecer um atendimento mais efetivo à população", ressaltou o secretário.

Conforme o secretário, os novos veículos serão fundamentais para agilizar as operações dos setores contemplados, possibilitando ações mais rápidas e eficientes. "Com uma frota renovada, nossos servidores terão melhores condições de deslocamento, o que se traduzirá em um serviço mais ágil e efetivo. Isso, por sua vez, trará benefícios diretos à população, que contará com um atendimento de qualidade e respostas mais rápidas em situações de emergência", afirmou.

Além dos veículos para a Vigilância Sanitária, duas motocicletas (Motolâncias) estão sendo integradas à frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), reforçando a capacidade de resposta a situações emergenciais.

A expectativa é de 50 novos veículos sejam entregues até fevereiro de 2024, incluindo Motolâncias, ambulâncias e veículos para transporte sanitário eletivo. Na última semana, quatro novas ambulâncias foram entregues, sendo duas para o SAMU e duas para o serviço de transporte eletivo sanitário.

"Com isso reduzimos os custos de manutenção e ampliamos os atendimentos à população. O aparelhamento dos serviços de saúde reflete diretamente na qualidade de vida de todos. O investimento em uma frota renovada não apenas otimiza o trabalho dos profissionais de saúde, mas também garante que a comunidade receba os cuidados necessários de forma rápida e eficaz", conclui o secretário.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS