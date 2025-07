Prefeitura investe R$ 4,7 milhões em melhorias no Aero Rancho

Duas obras na área da saúde pública avançam na região do Anhanduizinho, em Campo Grande (MS).

As intervenções envolvem a construção de uma nova Unidade de Saúde da Família (USF) no Bairro Parati e a reforma do Complexo de Saúde do Aero Rancho.

Segundo a Prefeitura, os investimentos devem impactar mais de 116 mil pessoas.

A USF do Parati está com cerca de metade dos serviços concluídos.

A previsão é que a nova estrutura seja entregue até o início de 2026.

Unidade de Saúde da Família deve ficar assim quando terminada. Foto: PMCG

A unidade está localizada entre as ruas Bilac Pinto, Doçura, Pontes de Miranda e a Avenida Gabriel Spipe Calarge.

O valor estimado da obra é de R$ 3,14 milhões.

Quando pronta, a unidade deve atender moradores de bairros como Guanandi II, Nova Esperança, Loteamento Alto da Boa Vista, Aero Rancho, Nhanhá e outros próximos.

De acordo com a Prefeitura, mais de 16 mil pessoas poderão ser beneficiadas diretamente com a nova unidade.

A estrutura contará com recepção, sala de vacina, consultórios, área de inalação e enfermaria.

As obras fazem parte de um plano municipal para ampliar a cobertura da atenção básica.

A prefeita Adriane Lopes (PP) acompanhou os trabalhos na última 5ª feira (3.jul.25).

Prefeita esteve vistoriando obra no Aero Rancho na quinta, 3 de julho. Foto: PMCG

Durante visita técnica, ela afirmou que a nova unidade visa ampliar o acesso aos serviços básicos de saúde. “Estamos investindo em saúde com responsabilidade e planejamento, garantindo que a população tenha acesso a unidades modernas, bem equipadas e próximas de casa. A USF do Parati é mais do que uma obra, é um compromisso com o bem-estar das famílias que vivem nesta importante região de Campo Grande”, disse.

No Complexo de Saúde do Aero Rancho, os serviços estão sendo realizados de forma escalonada para manter os atendimentos em funcionamento.

O local reúne o Centro Regional de Saúde (CRS), a Unidade de Saúde da Família (USF) e o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Segundo o município, esta é a primeira grande reforma do complexo desde sua inauguração.

O investimento ultrapassa os R$ 4,7 milhões.

As melhorias incluem pintura, troca de piso, revisão elétrica, nova cobertura e instalação de divisórias.

No CRS, algumas salas estão sendo ampliadas para receber mais pacientes.

A proposta é que o centro funcione com estrutura semelhante à de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ramão Ferreira Arce. Foto: PMCG

O morador Ramão Ferreira Arce, que vive no Aero Rancho há 40 anos, também comentou as mudanças. “Vai melhorar bastante as condições de trabalho dos funcionários e a qualidade do atendimento ao público. É uma vitória para todos nós”, disse.

A expectativa é de que mais de 100 mil pessoas da região sejam atendidas com a modernização do complexo.