Prefeitura lança programa para formalizar parcerias e fomentar o desenvolvimento econômico

Diversas são as iniciativas que a Prefeitura de Campo Grande vem realizando para promover o desenvolvimento econômico na capital das Oportunidades. Uma dessas ações foi a instituição do Programa Municipal de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico Pró-Cooperação, que objetiva obter apoio para as atividades do Poder Executivo destinadas à promoção do desenvolvimento econômico local.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), o programa vai permitir que qualquer pessoa ou empresa, pública ou privada, possa participar de eventos, ações, atividades, planos, programas ou projetos vinculados, desenvolvidos ou apoiados pela Sidagro, como patrocinadores. Em contrapartida ao patrocínio oferecido, o cooperante poderá veicular publicidade de sua marca na atividade ou no evento com o Selo "Parceiro do Desenvolvimento". O que demonstra que a empresa ou pessoa tem trabalhado para fomentar o desenvolvimento da Capital das Oportunidades. "Esta iniciativa vem dar legalidade a uma série de iniciativas que buscamos na Sidagro. Entendemos que muitos eventos que realizamos como a Festa do Queijo, por exemplo, é um espaço para quem investe em Campo Grande mostrar seus serviços e produtos. Damos a oportunidade para o empresário aparecer e, em contrapartida ele nos ajuda a fomentar grandes projetos na cidade", diz Adelaido Vila, secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio. Para saber como aderir ao programa e ser uma empresa parceira do desenvolvimento econômico, acesse o Diário Oficial (https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/) da sexta-feira (24) e veja melhor as regras da iniciativa. Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS