Prefeitura Municipal certifica mais de 100 jovens na área de Marketing Digital

Cerca de 120 jovens receberam o certificado do I Módulo do Fundamentos do Marketing Digital, ofertado gratuitamente pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude. Foram cinco dias de aprendizados como Canais de Comunicação, Plataforma de Divulgação e Criação de Público Comprador. A certificação aconteceu nessa sexta-feira (02), na sede da Faculdade Estácio.

"Como jovem eu acredito que o Marketing Digital deveria seria uma disciplina nas escolas, porque isso está muito ligado ao nosso dia a dia. Vai ser ótimo para a minha vida profissional, pois pretendo me profissionalizar nessa área e pretendo fazer todos os módulos que estão disponíveis", afirmou a estudante Sarah Marques Modesto.

Já o Luiz Miguel de Carvalho acredita que é muito importante a qualificação, pois capacita para ingressar no mercado de trabalho. "Está sendo muito importante fazer esse curso, pois está me dando embasamento para a área. Eu já trabalho com Marketing Digital e vou aplicar tudo o que aprendi para melhorar minhas vendas. Esses cursos são incentivo para quem não tem experiência nenhuma", explicou.

Juventude

A prefeita Adriane Lopes acredita que existem grandes desafios e que é necessário preparar os jovens. "A Rota Bioceânica já é uma realidade para a nossa cidade e isso vai mudar a nossa economia. Para vocês jovens, isso representa novas oportunidades de emprego, de renda e de expansão, principalmente no Marketing Digital. É um novo tempo de grandes possibilidades de crescimento e se capacitar é fundamental", destacou a prefeita.

O secretário municipal da Juventude, Maicon Nogueira, acredita que a Prefeitura está deixando um legado para a juventude. Criamos a Escola de Marketing Digital para que nossos jovens possam encontrar uma forma de ganhar sua própria renda, emancipar e prosperar. Quando se trabalha com amor e excelência, os resultados são mais significativos. Essa é uma oportunidade única e pioneira para os nossos jovens", afirmou.

Escola de Marketing Digital

As aulas acontecem toda a semana. São cinco módulos divididos em: Fundamentos do Marketing Digital, Social Media e Google, Tráfego Pago, Automação no Marketing Digital e Vendas no Marketing Digital. Na próxima semana (05 a 09/02) acontece o Módulo II. Jovens interessados em fazer os cursos deverão estar atentos as inscrições divulgadas no Instagram da Secretaria: @sejucg

A Escola Pública de Marketing Digital fica na avenida Fernando Correa da Costa, 1800. Mais informações pelo WhatsApp: 3314-3577.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS