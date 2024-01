Prefeitura oferece curso gratuito de Marketing Digital com foco em oportunidade profissional

Cada vez mais, as empresas estão explorando as possibilidades da internet como forma de alavancar negócios. Pensando nessas oportunidades, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria da Juventude (Sejuv) está oferecendo gratuitamente o curso "Fundamentos do Marketing Digital", que acontecerá do dia 29 a 02 de fevereiro, das 18h30 às 21h30, na Faculdade Estácio. O curso é presencial, com carga horária de 20h e as vagas são limitadas. Para fazer a inscrição, clique aqui: https://sejuvcg-cursos.cheetah.builderall.com/

De acordo com o empresário e expert em Marketing Digital, Anderson Lugnani, o comportamento do consumidor mudou. "Hoje, a jornada de compra se inicia na internet, primeiro pela pesquisa para depois finalizar com a ação da compra. Por isso, é necessário que as empresas estejam nessas plataformas, tendo a solução para o problema das pessoas. E esse curso é uma oportunidade para o jovem iniciar seu negócio ou prestar serviço para outras empresas, podendo fazer, facilmente dentro de casa, usando um computador ou o próprio celular", disse.

O primeiro módulo vai abordar: Introdução ao Marketing Digital; Estratégia de Conteúdo; Publicidade paga; Estratégias de Mídias Sociais; Análise de Dados e Métricas, entre outros assuntos. Cada semana será abordado um tema. No módulo II, os alunos vão aprender sobre Social Média e Google, no módulo III Tráfego Pago, módulo IV Automação no Marketing e no módulo V Vendas no Marketing Digital.

Serviço:

Módulo I Fundamentos do Marketing Digital

Data: 29 a 02 de fevereiro

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Faculdade Estácio

Endereço: Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.800.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS