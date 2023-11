Prefeitura oferece curso gratuito de Polimento Automotivo

Acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro o curso de Polimento Automotivo, promovido pela Norton na Estrada, centro de treinamento automotivo móvel da empresa Norton, que nasceu com propósito de levar um espaço customizado e inovador para capacitação técnica, com foco no segmento de reparação automotiva.

Em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria da Juventude, o curso acontece no próximo dia 30 (quinta-feira), das 13h às 15h (Turma 1) e no dia 1º de dezembro, das 13h às 15h (turma 2). As aulas acontecerão na BRD Distribuidora, localizada na avenida Manoel da Costa Lima, nº 318 Vila Ipiranga. São disponibilizadas apenas 20 vagas, por turma. A idade é acima de 18 anos para participar do curso.

Os interessados podem garantir a inscrição pelo link https://sejuvcg-norton-na-estrada.cheetah.builderall.com/

Mais Informações: 3314-3577

HORÁRIO

DATA: 30/11 (Quinta-Feira)

Horário: das 13:00 às 15:00

Turno: Vespertino

Carga Horária: 02/Horas

DATA: 01/12 (Sexta-Feira)

Horário: das 13:00 às 15:00

Turno: Vespertino

Carga Horária: 02/Horas

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS