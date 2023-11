Prefeita participa da inauguração de Parque em Pozo Almonte, no Chile

Na 3ª feira (28.nov.23), a prefeita Adriane Lopes da cidade de Campo Grande (MS) esteve presente na cerimônia de lançamento das obras do Parque Industrial, Tecnológico e Sustentável em Pozo Almonte, no Chile. A prefeita participou do evento como representante da cidade, que já possui um Parque Tecnológico. A iniciativa faz parte do 4º Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico Capricórnio, onde foi dada a largada oficial do evento.

Durante o evento, foram formalmente entregues as instalações fiscais do terreno onde o Parque Industrial, Tecnológico e Sustentável da Comunidade irá funcionar. A solenidade contou com a presença do governador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, do Ministro da Economia, Fomento e Turismo do Chile, Nicolás Grau e do Alcade ("prefeito" em espanhol) de Pozo Almonte, Richard Godoy.

Em entrevista a uma emissora de televisão chilena, a prefeita Adriane Lopes destacou a importância da Rota Bioceânica. “Estamos acreditando nas novas possibilidades comerciais que as Rotas de Integração Latino-Americanas e a Rota Bioceânica proporcionam para nossos países. Viemos conhecer o Chile e observar o que há de tão importante neste país, para que possamos integrar ainda mais nossas ações. Temos produção de soja, carne, milho e outros produtos que podem ser comercializados para os países. Nós queremos que essa integração ocorra o quanto antes e que traga desenvolvimento econômico e sustentável para todos os países”, pontuou a prefeita.

O ministro do Chile agradeceu a presença de todas as delegações dos países que compõem a Rota: Brasil, Argentina, Paraguai e Chile. “As autoridades, as empresas e todos os que habitamos aqui trabalharão para fazer parte desta conexão que une o Oceano Atlântico com o Pacífico, pois Pozo Almonte, por história, por essência, é um centro logístico que conecta Tarapacá com os corredores bioceânicos, e a partir deste mesmo espaço, vamos melhorar as condições para gerar mais atraentes que melhorem a competitividade”, disse.

Segundo o Governo de Tarapacá, o Parque será uma peça importante do Sistema Logístico Integrado que procura consolidar o Governo Regional, somando-o a outros instrumentos e mecanismos que permitirão a chegada de maior investimento privado à Capital da Província do Tamarugal.

“Este novo parque que será localizado na Rota A-687 faz parte do ecossistema que hoje estamos levantando no campo logístico, o que permitirá potenciar o desenvolvimento econômico, gerará novos empregos e fortalecerá o que os grandes empresários da região estão fazendo, mas também, deverá relevar e valorizar o esforço e dedicação dos empreendedores e das PME de Tarapacá”, pontuou o Governador Carvajal.

A delegação com 110 tripulantes da III Expedição Rila saiu de Campo Grande em 38 camionetes, na última sexta-feira (24), e chegou ao destino final: Iquique, no Chile na terça-feira (28). Os expedicionários foram recebidos pela Prefeita da Capital, além de autoridades dos países que compõe a Rota.

Na última segunda-feira (27), a equipe técnica da Prefeitura conheceu a Companhia Portuária de Iquique, localizada na Região de Tarapacá. Durante a agenda oficial, chegou-se ao entendimento comum das possibilidades comerciais a partir da Rota.

COMPANHIA PORTUÁRIA DE IQUIQUE

A diretora-presidente da empresa portuária de Iquique, María Magdalena Balcells disse que a presença da prefeita Adriane Lopes na reunião com o corpo diretor do Porto é fundamental para fomentar iniciativas de desenvolvimento econômico entre as cidades.

“Essa visita é muito relevante para começar a concretizar todas as iniciativas de desenvolvimento e as oportunidades que existem entre Campo Grande e a região de Tarapacá, em particular com o Porto de Iquique. Com o funcionamento do corredor Bioceânico podemos dialogar sobre todas as vantagens que oferece Iquique como porta de saída e Campo Grande como um território muito rico”, disse ela, que também elogiou os volumes produtivos da Capital.

O Porto de Iquique existe desde 1930 e María Magdalena é a primeira mulher nomeada como diretora-presidente desde a fundação.

PARKTEC CG

Inaugurado há pouco mais de dois meses, o Parque Tecnológico Campo Grande é um hub de inovação e excelência que impulsiona o avanço tecnológico, pesquisas de ponta e o crescimento econômico, que são projetos prioritários da gestão municipal de Campo Grande. Focada em desenvolvimento econômico, a Prefeitura busca novas possibilidades comerciais que surgem a partir da Rota Bioceânica e as Rotas de Integração Latino-Americanas (Rilas), para o município.

O ParkTec CG, além de ser um espaço físico onde empresas, centros de pesquisa, universidades e outras instituições se reúnem para promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação, trazendo de negócios para a cultura empreendedora e o desenvolvimento econômico de Campo Grande e de toda a América Latina, também é um ambiente de conexão. A participação da equipe do ParkTec CG é fundamental para expedição e principalmente neste momento em que o Chile também lança o Parque Industrial, Tecnológico e Sustentável da Comunidade de Pozo Almonte.