Prefeitura proíbe conversão à esquerda da Avenida Afonso Pena para a Rua Rui Barbosa

A Prefeitura de Campo Grande por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) proibiu a conversão à esquerda da Avenida Afonso Pena para a Rua Rui Barbosa, a partir desta quarta-feira (27).

Segundo informações da Agetran, no local haverá sinalização de regulamentação e orientação.

Conforme o diretor presidente da Agência, Janine de Lima Bruno, a proibição deve se a saturação da capacidade de conversão no local, garantindo mais fluidez no trânsito. "Nós estávamos com essa região sobrecarregada, com a formação de rabo de fila, lentidão no trânsito e até fechamento no cruzamento. Com isso vamos garantir um trânsito mais fluído", explica.

A orientação é para que os condutores realizem a volta na quadra (laço de quadra) até a Rui Barbosa pela Rua Pedro Celestino. Além dos agentes, no local também foram instaladas placas e faixas orientativas.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS