Prefeitura promove dia especial de atividades na Cidade do Natal

Alegria, sorriso no rosto e muita emoção fizeram parte da tarde dessa quinta-feira (04), de cerca de 50 crianças, entre 0 e 17 anos, das quatro Unidades de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. Em um dia com diversas atrações, os pequenos desfrutam da magia da Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena.

Antes de ser aberta ao público, as crianças se encantaram e aproveitaram toda estrutura disponibilizada exclusivamente para eles pela Prefeitura de Campo Grande. Entre as atrações oferecidas, às crianças e adolescentes desfrutaram dos brinquedos, como cama elástica, piscina de bolinhas, tobogã, roda gigante, além de pipoca, churros e lanches. As crianças estavam acompanhadas de 21 cuidadores e os coordenadores das unidades.

Para a Superintendente da Proteção Social e Especial, Tereza Cristina Miglioli Bauermeister, o passeio reforça para os acolhidos o sentimento de valorização, "É a importante para eles que por algum motivo tiveram seus direitos violados. Estamos felizes de vê-los se divertindo neste espaço de Natal tão mágico, precisamos ter esse olhar humanizado e juntos proporcionar momentos de felicidade e contemplar o brilho nos olhos de cada um", ressaltou

O momento mais esperado foi a visita à casa do Papai Noel, a emoção e a magia natalina contagiaram e envolveu os pequenos, eles puderam admirar a beleza da decoração, tirar fotos e vivenciar uma experiência única e inédita para muitos deles, no final todos receberam panetones.

A coordenadora da UAICA II, Vanessa Mendes de Souza, que conta com 13 meninos e 10 meninas com idades entre 04 e 12 anos acolhidas na unidade, afirmou que o passeio foi gratificante, segundo ela, ver a alegria estampada em cada rostinho faz todo trabalho valer a pena. "Foi uma experiência incrível, não só para eles como para nós, profissionais. Eles amam ter a cidade do Natal "só para eles", aproveitaram cada momento e se divertiram bastante na roda gigante, além de ficarem apaixonados pelas Renas. Outro momento emocionante foi o contato com o Papai Noel," disse a coordenadora.

Para o Secretário Municipal de Assistência Social, José Mário Antunes, momentos como estes são relevantes para fortalecer a interação social e garantir que os menores construam memórias afetivas "Sem dúvidas esse passeio ficará marcado na memória de cada um deles. Nossa prefeita com o olhar de amor proporcionou uma tarde de alegria para todos, juntamente com toda organização e o apoio do Fac, só temos a agradecer", concluiu o secretário.

As crianças receberam panetones, ofertados pelo FAC, como parte da ação. O FAC está realizando a distribuição de panetones desde a última terça-feira (2).

Ação de Distribuição de Panetones

O Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) iniciou, na última terça-feira (2), uma campanha de distribuição de panetones às famílias em situação de vulnerabilidade na capital.

Durante toda a ação serão distribuídas 700 unidades do produto, recebidas como doação, do Shopping Campo Grande. Nos dois primeiros dias a iniciativa contemplou os bairros Santa Mônica, Indubrasil, Los Angeles, Moreninhas, Jardim Santa Emília, Jardim Vida Nova, Jardim Noroeste, Jardim Centro-Oeste e moradores da Comunidade Mandela, que estão abrigados no Jardim Campo Novo.

A ação se estende até sábado (6) e abrange as 7 regiões urbanas da cidade, contemplando entidades como Associações de Moradores e Clubes de Mães através da distribuição estratégica que visa alcançar o maior número possível de famílias.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS