Prefeitura promove tradicional Arraiá do Nhô Artesão nesta sexta-feira (23)

Nesta sexta-feira (23), acontece o tradicional “Arraiá do Nhô Artesão”, na Praça dos Imigrantes. O evento, que está em sua 19ª edição, é uma parceria da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e da Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrantes (API).

A partir das 18h, os visitantes poderão conferir a decoração especial do espaço confeccionada pelos próprios artesãos da Praça dos Imigrantes. Além disso, as 28 lojas do local estarão abertas para exposição e venda de artesanatos e quitutes juninos.

As quadrilhas também marcarão presença na festa com apresentações do Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza e do Bonde do Flashback. E para divertir os presentes, uma quadrilha improvisada será montada na hora. A animação da noite fica por conta do grupo Laço de Ouro.

Evento: Arraiá do Nhô Artesão

Data: 23 de junho (sexta-feira)

Horário: Das 18h às 22h

Local: Praça dos Imigrantes

Endereço: Rua Rui Barbosa, 65, Centro