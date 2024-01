Prefeitura reafirma parceria com a Acrissul e garante espaço na 84ª Expogrande

A Prefeitura de Campo Grande reafirma parceria com a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) e garante participação na 84ª Expogrande. Serão 11 dias de evento e a expectativa é que mais de 100 mil pessoas passem pelo local que terá diversas instituições e expositores, apresentando tendências, soluções e inovações para o agronegócio. A feira contará também com exposições de animais, leilões, circuito de palestras, shows, gastronomia e muita diversão para todas as idades.

Produtores de todo o Estado, além dos países e estados vizinhos, estarão presentes na feira buscando ferramentas e soluções que possam representar uma força de propulsão para seus negócios. No último ano, o Estande da Prefeitura recebeu delegações internacionais de países como o Chile, Paraguai, Bolívia, Argentina e representantes de Portugal, Itália e Luxemburgo, onde foi possível mostrar o potencial de Campo Grande para o mundo.

"Nós tivemos na Expogrande uma experiência incrível em dez dias muito produtivos. Foi o primeiro estande da Prefeitura com essa finalidade de negócios e vitrine em uma feira, recebendo grandes nomes de vários setores, proporcionando um espaço de exposição, interação e conhecimento. O estande foi também ponto de encontro de empresários, lançamento de eventos e avanço nas tratativas de comércio internacional. Para este ano, esperamos que seja ainda melhor", pontua a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes.

A Prefeitura levou para a Expogrande rodadas de palestras que aconteceram diariamente. A cada dia eram ofertados de dois a três temas diferentes, apresentando inclusive cases de sucesso de empresários que passaram pelas incubadoras de Campo Grande. As incubadoras atendem áreas de tecnologia, alimentos, artesanato, têxtil e setores afins. Entre os serviços está um ambiente de capacitação, assessorias em diversas áreas, troca de experiências com mentoria e coworkings, auxílio na busca de financiamentos e investimentos, além de desenvolvimento pessoal para fazer o negócio se tornar uma empresa transformadora e de sucesso de mercado.

Para o presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai, a Expogrande tem como um dos principais objetivos realizar troca de experiências, conexões e networking entre os participantes que lá estiverem. "Será o segundo ano consecutivo que a Prefeitura de Campo Grande irá participar efetivamente da feira com um estande presencial, estamos gratos pela participação e o olhar do Executivo Municipal. Assim como a edição do ano anterior essa parceria trará delegações de países vizinhos que passarão por aqui, sendo uma oportunidade para os criadores realizarem networking e, neste contexto, acreditamos que bons negócios serão fechados ao longo desses 11 dias", conclui.

O titular da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), Adelaido Vila, concorda. "Temos como missão fomentar os negócios em Campo Grande e para isso temos promovido diversas ações como foi a parceria com a Acrissul na Expogrande. Ter a perspectiva de estar lá mais uma vez e dar oportunidade a empresários de fazerem network, mostrarem seus produtos e comercializarem o que está sendo produzido na Capital das Oportunidades nos enche de satisfação. Estamos oportunizando que as pessoas conheçam quem está transformando a nossa cidade, gerando emprego e fazendo a economia se movimentar", finaliza.

Neste ano, a Expogrande firma ainda o compromisso da neutralidade de carbono, destacando a responsabilidade ambiental e uma área dedicada à indústria, empreendedorismo e comércio, promovendo práticas sustentáveis e o fortalecimento de parcerias com o setor governamental e comércio internacional. O contexto da internacionalização é muito importante, pois a feira inova ao participar ativamente do processo de integração produtiva com os países vizinhos, tornando Campo Grande centro de eventos multissetoriais, que agregam valor à produção local e oportunizam grandes negócios.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS